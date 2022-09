La FIA approuve six courses de sprint en F1 à partir de la saison 2023

Six Grands Prix de Formule 1 à partir de la saison 2023 auront des sessions de sprint après que l’instance dirigeante, la Fédération internationale de l’automobile (FIA), a approuvé mardi une augmentation par rapport à trois événements cette année.

Les sessions de sprint sont devenues très populaires auprès des fans depuis leur introduction l’année dernière, les qualifications ayant lieu le vendredi et la courte course de sprint du samedi décidant de la grille pour la course principale de dimanche et attribuant des points supplémentaires.

La saison 2022 a eu des séances de sprint aux Grands Prix d’Émilie-Romagne et d’Autriche, le Grand Prix de Sao Paulo devant accueillir le dernier. La FIA a ajouté les ajouts de l’année prochaine seront confirmés en temps voulu.

“Le Sprint offre de l’action sur trois jours, les pilotes se battant tous pour quelque chose dès le départ vendredi jusqu’à l’événement principal dimanche – ajoutant plus de drame et d’excitation au week-end”, a déclaré le président et chef de la direction de la F1, Stefano Domenicali.

“Les retours des fans, des équipes, des promoteurs et des partenaires ont été très positifs et le format ajoute une nouvelle dimension à la Formule 1, et nous voulons tous assurer son succès à l’avenir.”

Plus tôt cette année, les équipes de Formule 1 avaient convenu de doubler le nombre d’épreuves de sprint à six en 2023 lors d’une réunion en avril avant qu’elle ne soit envoyée pour approbation par la FIA, qui a cherché à évaluer la proposition.

Les équipes n’avaient accepté que trois équipes cette saison pour des raisons de coût et la FIA avait bloqué l’approbation de la proposition de doubler les sprints à six car l’instance dirigeante souhaitait une contribution financière de la Formule 1.

Cependant, la FIA a déclaré qu’il n’y avait aucun changement dans les accords commerciaux entre eux et Formula One Management (FOM) en ce qui concerne les sessions Sprint.

“Nous avons conclu une analyse approfondie de l’impact des sessions Sprint supplémentaires et avons ajusté les paramètres pertinents de notre travail pour nous assurer qu’ils continuent d’être réglementés au plus haut niveau”, a déclaré le président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem.

Le promoteur azerbaïdjanais avait déclaré qu’il souhaitait que son Grand Prix à Bakou soit l’un des six week-ends Sprint proposés la saison prochaine.

