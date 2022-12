La FFF portera plainte contre les agresseurs de joueurs suite au chagrin de la Coupe du Monde de la FIFA

La Fédération française de football veut poursuivre les utilisateurs des médias sociaux qui ont ciblé certains des joueurs de l’équipe nationale avec des commentaires racistes après la défaite de la France face à l’Argentine en finale de la Coupe du monde.

La fédération a indiqué mardi que certains joueurs avaient été frappés par des “commentaires racistes et haineux inacceptables sur les réseaux sociaux” et qu’elle prévoyait de porter plainte contre ceux qui postaient des injures.

A LIRE AUSSI | Lionel Messi et Co dans une mer de gens ! L’Argentine, vainqueur de la Coupe du Monde de la FIFA, célèbre avec le défilé de la victoire | En photos

“La Fédération française de football condamne avec la plus grande fermeté ces comportements et abus intolérables”, a-t-elle indiqué dans un communiqué.

Les responsables du gouvernement français ont exprimé leur indignation suite aux insultes. Isabelle Rome, la ministre chargée de l’égalité des sexes, a déclaré que Kylian Mbappe et Kinglsey Coman faisaient partie des personnes maltraitées.

Mbappe et Coman sont noirs.

Le club de Coman, le Bayern Munich, a également condamné les propos racistes visant l’ailier, l’un des joueurs français ratés lors de la séance de tirs au but qui a décidé de la finale de dimanche.

« La famille du FC Bayern est derrière vous, King. Le racisme n’a pas sa place dans le sport ou dans notre société”, a écrit le Bayern sur Twitter.

La ministre française des Sports, Amélie Oudea-Castera, a tweeté son soutien à Coman et à tous les joueurs abusés, affirmant que les commentaires odieux “n’ont pas leur place dans le football ou ailleurs”.

Le groupe antiraciste SOS Racisme a déclaré dans un communiqué que certains joueurs avaient dû désactiver les commentaires sur leurs comptes Instagram à cause « d’un torrent d’insultes racistes, avec des centaines d’utilisateurs sur le réseau social publiant des commentaires les assimilant à des singes, des esclaves, ou même exhortant qu’ils retournent dans la jungle.”

L’ONG a indiqué qu’elle portera plainte.

La France a riposté à deux reprises pour un match nul 3-3 en prolongation au Qatar avant que l’Argentine ne remporte une séance de tirs au but pour couronner l’une des finales les plus excitantes de l’histoire de la Coupe du monde. Coman avait une tentative sauvée par le gardien argentin Emi Martinez et Aurélien Tchouameni puis manquée pour la France.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici