La feuille de triche ultime de WandaVision – E! En ligne

Pourquoi Wanda est devenue la sorcière écarlate

Jimmy Woo confirmé sur WandaVision que Wanda n’avait pas encore de surnom de super-héros amusant. Les téléspectateurs la connaissent sous le nom de sorcière écarlate, mais elle n’a jamais été appelée ainsi à l’écran jusqu’à la fin de l’épisode huit après qu’Agatha eut une image complète de ses pouvoirs.

Elle a généralement été décrite comme un mutant, comme les X-Men, et a commencé comme supervillain aux côtés de son frère, Quicksilver, mais elle a ensuite changé de camp pour rejoindre les Avengers. À un moment donné, elle a eu des fils jumeaux magiques, et ces fils se sont avérés être en partie démon, grâce au super-vilain démon Mephisto. Dans les bandes dessinées ultérieures, elle n’est plus une mutante mais est née sorcière.

Dans le MCU, la sorcière écarlate semble être plus un concept qu’une personne spécifique, du moins en fonction de la façon dont Agatha a donné ce titre à Wanda. Wanda avait des visions d’une sorcière lorsqu’elle a touché la pierre de l’esprit pour la première fois lors des expériences HYDRA, et Agatha lui a donné le nom après avoir appris comment Wanda a créé son monde de sitcom et fait de Vision complètement hors de la magie.