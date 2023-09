La feuille de route Tensor de Google apparaît définie via le Pixel 10

Plus de détails concernant Google Tenseur les puces arrivent en ligne, nous permettant d’avoir une idée de ce à quoi s’attendre non seulement des téléphones Pixel en 2024, mais également de l’année au-delà.

Si vous avez suivi l’actualité Pixel et Tensor, ces informations peuvent vous sembler familières, car vous pourriez les considérer comme complémentaires à un rapport publié plus tôt en 2023. Ce rapport affirmait que nous ne verrions pas le premier chipset Tensor entièrement personnalisé de Google avant 2025. Le dernier Intel, via une source Google de Autorité Androiddit la même chose, mais avec un peu plus de détails sur ce que Google prépare d’autre.

Une feuille de route Tensor non officielle a maintenant été définie pour la série Pixel, avec le lancement du Pixel 8 avec le Tensor G3 (alias Zuma), le Pixel 9 de l’année prochaine avec le Tensor G4 (alias Zuma Pro), puis le Pixel 10 2025 avec le Tenseur G5 (alias Laguna ou Laguna Beach). Il y a longtemps, on pensait que nous pourrions voir la première puce entièrement personnalisée de Google l’année prochaine avec le Pixel 9, mais tous les signes indiquent désormais que nous ne serons pas là avant 2025. Encore une fois, nous l’avons appris en juillet.

Comme nous l’avons vu avec Tensor G2 (Whitechapel Pro) du Tensor original (Whitechapel), attendez-vous à de modestes mises à niveau allant du Pixel 8 (Zuma) au Pixel 9 (Zuma Pro) dans le département SoC. C’est en 2025 que les choses devraient devenir vraiment excitantes pour la gamme Tensor.

Marquez vos calendriers.

// Autorité Android