La feuille de route stratégique du football indien sera présentée le 7 janvier

La feuille de route stratégique tant attendue du football indien sera présentée le 7 janvier, a déclaré mardi un haut responsable de la fédération nationale du sport.

Le secrétaire général de la Fédération indienne de football (AIFF), Shaji Prabhakaran, a déclaré cela après avoir assisté à une réunion avec les associations d’État. La réunion a été présidée par le président de l’AIFF, Kalyan Chaubey, avec la participation virtuelle des représentants de l’État.

“Nous nous réunirons à nouveau pour discuter de la feuille de route stratégique, que nous avons élaborée en tenant compte de toutes vos suggestions et plans, et qui sera présentée le 7 janvier”, a déclaré Prabhakaran, cité par l’AIFF.

L’AIFF a demandé à toutes ses associations membres de maintenir une politique de tolérance zéro sur les questions liées à l’intégrité.

Les associations étatiques ont été invitées à présenter les mesures qu’elles prévoient de prendre afin “de maintenir la plus haute intégrité dans le football pratiqué dans leurs régions respectives”.

L’AIFF a déclaré qu’elle tiendrait une série de réunions et organiserait des programmes d’éducation “pour renforcer la structure d’intégrité et prendre des mesures au niveau de l’État”.

Chaubey a déclaré: «La promotion et la relégation entre l’ISL et la I-League ont été un sujet brûlant au cours des dernières années, et il y a eu un manque de communication entre l’AIFF et la FSDL dans le passé.

“Je suis heureux de dire que nous avons maintenant comblé cet écart et qu’il y a eu une attitude positive envers l’ensemble de la question de la part de FSDL.”

Il a ajouté: “L’AIFF agit également comme un pont entre la FIFA-AFC et les associations d’État, qui à leur tour, aideront à faire fonctionner le football à travers le pays.

“La renaissance du Trophée Santosh a également été un sujet de discussion majeur ce mois-ci. Jusqu’à présent, le tournoi s’est déroulé sur trois sites et les retours que nous avons reçus sont immenses.

“Il y a aussi une grande excitation autour du Trophée Santosh puisque les demi-finales et la finale auront lieu en Arabie Saoudite.”

L’AIFF a également demandé aux associations d’État d’accueillir leurs ligues de football féminin Khelo India U-17 respectives.

Une demande a également été faite aux États pour qu’ils nomment leurs ambassadeurs du football respectifs.

