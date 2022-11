La feuille de route rendra la saison de la I-League plus compétitive, déclare Climax Lawrence

L’ancien capitaine indien Climax Lawrence pense que la saison 2022-23 de la I-League devrait devenir une rencontre extrêmement attrayante, car les champions ultimes auraient la possibilité de se qualifier pour la Super League indienne selon les critères de la feuille de route approuvée par l’AFC.

« Je suis vraiment enthousiasmé par les perspectives. Cela amènera certainement le football indien vers de nouveaux sommets et suscitera de l’espoir pour les clubs dans les années à venir », a déclaré Climax, actuellement membre du comité exécutif et du comité technique de l’AIFF.

Conformément à la feuille de route, les vainqueurs des saisons 2022-23 et 2023-24 de la I-League auront une chance d’être promus à l’ISL sans aucun frais de participation, sur la base du respect des critères de licence de club.

« La feuille de route est absolument parfaite pour faire avancer le football indien. C’était une étape indispensable pour que le football indien se développe », a déclaré l’ancien milieu de terrain à l’AIFF.

Climax avait fait partie intégrante de l’équipe indienne de 2003 jusqu’à ce qu’il décide de suspendre ses bottes en 2012. Le joueur AIFF de l’année 2005 avait été une star du circuit de football national et avait remporté à la fois la Ligue nationale de football et le I-League à plusieurs reprises en jouant pour les géants de Goa, le Salgaocar FC et le Dempo FC.

Climax a déclaré: «En tant que joueur, je pense que cette étape était très attendue et nous verrions plus de talents arriver dans la I-League. La Fédération indienne de football et toutes les autres parties prenantes du jeu ont fait un excellent travail en apportant ce changement dans le football indien. Cela ajoutera beaucoup de valeur d’un point de vue commercial, marketing et d’exposition.

“La I-League sera beaucoup plus compétitive cette saison car tout le monde se battra pour cette place au sommet, ce qui leur donnera la licence pour jouer l’ISL. Ce sera très excitant de voir ce que les clubs ont à offrir en termes de jeux et de stratégies », a déclaré l’ancien capitaine.

Climax a l’impression que depuis que la feuille de route est suivie, les clubs de chaque État joueront de leur mieux et les fans pourront faire l’expérience d’une grande compétitivité depuis les tribunes. “J’aimerais voir plus d’équipes dans la I-League. Plus d’équipes, plus de ligue et de meilleures opportunités pour un plus grand nombre de joueurs », a-t-il déclaré.

“Tout le monde voulait que la promotion commence dans la I-League depuis longtemps – les clubs, les associations d’État, les joueurs, les fans – et maintenant, quand cela se produira, je suis sûr que les clubs se prépareront à livrer un dur combat à chacun de leurs adversaires.

“En tant que joueur, j’ai joué dans la NFL puis dans la I-League. Je voulais jouer dans l’ISL mais cela ne pouvait pas arriver puisque j’avais alors pris ma retraite. Et maintenant de savoir que les clubs peuvent se qualifier pour l’ISL, je suis très heureux que les joueurs aient enfin l’occasion de vivre quelque chose de nouveau », a déclaré Climax.

