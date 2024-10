La feuille de route Disney+ 2025 de Marvel révélée : spectacle d’animation Spider-Man, Daredevil : Born Again, et plus encore

Marvel a publié une tonne d’informations sur les émissions qui arriveront sur Disney+ en 2025, y compris la date de sortie du préquel de Spider-Man, Your Friendly Neighbourhood Spider-Man et les premiers aperçus de Daredevil : Born Again, Wonder Man et bien plus encore.

Une bande-annonce de près de deux minutes, ci-dessous, parcourt les six séries Marvel Cinematic Universe à venir en 2025, en commençant par Your Friendly Neighborhood Spider-Man le 29 janvier. Marvel a également révélé un premier aperçu de la série animée, qui est une préquelle du Films de Tom Holland axés sur la première année de Peter Parker au lycée.

La prochaine étape est Daredevil: Born Again, et bien qu’il ait déjà une date de sortie le 4 mars, Marvel a partagé les premières images de Matt Murdock (Daredevil) de Charlie Cox interagissant avec d’autres personnages de retour tels que Wilson Fisk (Kingpin) de Vincent D’Onofrio (Kingpin) et Jon. Château Frank de Bernthal (Punisher).

Vient ensuite Ironheart le 24 juin, une autre nouvelle date de sortie. Cette série voit le héros titulaire, joué par Dominique Thorne, revenir de Black Panther : Wakanda Forever pour créer le super costume le plus avancé depuis Iron Man et faire face à tous les défis et conséquences qui en découlent.

En parlant de Black Panther, Marvel a également annoncé que Eyes of Wakanda arriverait le 6 août. Une autre série animée, celle-ci se concentre sur les guerriers du passé de Wakanda parcourant le monde pour récupérer des artefacts de vibranium.

Marvel vient d’annoncer les fenêtres de sortie de ses deux derniers spectacles. Marvel Zombies arrive en octobre 2025 tandis que Wonder Man arrive en décembre. Un premier aperçu de ce dernier a également été partagé, révélant enfin Yahya Abdul-Mateen II dans le rôle principal.

C’est certainement une année chargée pour Marvel, avec tous ces spectacles rejoints par les films Captain America : Le meilleur des mondes le 14 février, Thunderbolts le 2 mai et Les Quatre Fantastiques : Premiers pas le 25 juillet. le MCU alors que Marvel découvre si les fans sont ouverts à un calendrier aussi chargé, après seulement un film et trois émissions en 2024.

Le MCU fait face à des critiques accrues depuis la fin de la phase 3, lorsqu’il a bouclé sa première saga principale avec Avengers : Endgame. Faisant ses adieux à des personnages comme Iron Man de Robert Downey Jr. et Captain America de Chris Evans, le MCU a poussé une nouvelle vague de héros, dont Shang Chi, les Eternals, Ms. Marvel, Moon Knight et bien d’autres, au premier plan.

Ce n’est pas seulement la qualité du contenu qui est critiquée, mais aussi sa quantité. La phase 1 originale du MCU n’a duré que 12 heures et 24 minutes, par exemple, mais la phase 4 a duré 54 heures et 40 minutes. Et c’était avant que Marvel ne réalise également 161 heures d’émissions canon sur Netflix.

Les fans ont eu du mal à rester engagés avec chaque sortie, en témoigne The Marvels, qui a été bien accueilli par la critique et a connu les pires résultats au box-office de l’histoire du MCU. Le PDG du propriétaire de Marvel, Disney, Bob Iger, a lui-même admis que le volume de contenu avait « dilué » la « concentration et l’attention » des fans.

Ryan Dinsdale est un journaliste indépendant pour l’IGN. Il parlera de The Witcher toute la journée.