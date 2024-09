La feuille de route de Star Wars Outlaws montre que cela ne fera que s’améliorer

Hors-la-loi de Star Wars est un jeu impressionnant mais compliqué. Il offre un monde ouvert incroyablement immersif mais place la furtivité maladroite au centre de son gameplay. Le début est lent et il est facile de tomber. Selon les mots d’un Kotaku écrivain : «c’est un chef d’oeuvre merdique.» L’éditeur Ubisoft semble cependant déterminé à essayer d’en faire un concurrent inconditionnel de GOTY et a annoncé une série de mises à jour importantes à venir dans les mois à venir.

« Notre équipe travaille actuellement dur pour répondre à vos commentaires et proposer du nouveau contenu », ont déclaré les développeurs du jeu chez Massive. tweeté vendredi. « D’autres mises à jour de titres vous seront proposées dans les semaines à venir, ainsi que la sortie de notre premier pack d’histoires le 21 novembre. » Une feuille de route ci-jointe annonce trois mises à jour à venir, ainsi que le pack DLC Lando Calrissian déjà annoncé, arrivant en novembre.

Une mise à jour du titre du 3 octobre corrigera des bugs et des améliorations générales. Plus tard dans le mois, une mise à jour du 24 octobre est censée apporter des améliorations à la qualité de vie. Puis le 21 novembre, parallèlement à la version Steam et au premier pack d’histoire, la mise à jour du titre 4 promet des améliorations de combat et de furtivité ainsi que des missions contractuelles gratuites supplémentaires. Les plans sont vagues mais il est clair qu’Ubisoft se démène pour essayer tourner Hors-la-loi de Star Wars dans un plus grand succès.

L’éditeur a souligné hier des ventes « douces » dans un communiqué de presse annonçant Les ombres d’Assassin’s Creed serait retardé afin de peaufiner davantage le blockbuster et d’utiliser les enseignements de Hors-la-loi au jeu qui devait initialement arriver en novembre. Bien que repousser le jeu jusqu’en février puisse l’améliorer, laisser du temps pour les types de correctifs qui Hors-la-loi n’est maintenant disponible qu’après le lancement, il laisse également la place à Ubisoft de faire de son monde ouvert Guerres des étoiles jeu, l’objectif principal de sa grande campagne de vacances du Black Friday.

Sur la base de mon temps passé avec l’histoire inspirée de Han Solo sur le monde criminel de l’univers de science-fiction, cela s’améliore d’autant plus vous approfondissez à mesure que de plus en plus de lieux et de capacités sont débloqués. Une grande partie de la construction intéressante du monde et des rides de l’histoire sont également nichées dans la moitié arrière. L’amélioration des systèmes et du peaufinage fera du jeu une meilleure expérience globale, mais je suis curieux de voir à quel point Massive va aller profondément et retravailler le jeu sous-jacent.

C’est ce avec quoi CD Projekt Red a fini par faire Cyberpunk 2077en remaniant les systèmes de base et en ajoutant de nouveaux mécanismes cruciaux qui ont contribué à créer son monde et son histoire. beaucoup plus attrayant à explorer et à interagir avec. Hors-la-loi de Star Wars n’est pas du tout dans l’état Cyberpunk C’était lors de son lancement et a été tristement célèbre retiré du PlayStation Store pour la PS4, mais je pense qu’il pourrait tout autant bénéficier d’un réoutillage à plus long terme qui va au-delà de certains commentaires et plaintes des joueurs au niveau de la surface.

J’aimerais aussi le voir éventuellement obtenir un énorme Liberté fantôme-une expansion de taille à un moment donné. Nous verrons comment le reste Hors-la-loi » Les mises à jour de l’automne sont les premières.