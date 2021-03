La dernière date de lancement et sans doute la plus intéressante de la feuille de route est fixée au 19 août et détaille un événement FE Unpacked. Nous aurons très probablement le successeur du Galaxy S20 FE de l’année dernière sous la forme du Galaxy S21 FE. Jusqu’à présent, nous avons vu quelques informations concernant cet appareil, car il sera proposé dans des variantes de stockage de 128/256 Go et dans les couleurs blanc, gris / argent, rose et violet.

