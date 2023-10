La feuille de route d’accès anticipé de Realme UI 5.0 basée sur Android 14 révélée

Realme a annoncé le mois dernier le programme d’accès anticipé Realme UI 5.0 basé sur Android 14 pour le Realme GT2 Pro, et maintenant la société a partagé une liste de smartphones éligibles à l’accès anticipé à Realme UI 5.0.

La liste comprend plus de deux douzaines d’appareils, et les prochains smartphones en lice pour bénéficier d’un accès anticipé à Realme UI 5.0 sont les GT Neo 3 et GT Neo 3 150W. Realme n’a partagé aucune date précise, mais la mise à jour sera disponible ce mois-ci pour les deux téléphones.

Realme GT2 Pro

Le mois prochain, cinq autres smartphones bénéficieront d’un accès anticipé à Realme UI 5.0, dont Realme 11 Pro et Realme 11 Pro+. Vous pouvez consulter l’image ci-dessous pour la feuille de route complète.

Notez que cette feuille de route d’accès anticipé à Realme UI 5.0 concerne uniquement l’Inde, et le calendrier et la liste des appareils éligibles peuvent varier pour d’autres pays.

