Le concepteur de bandes dessinées TOP et YouTuber Chris Chan a été condamné à une peine de prison avec sursis pour avoir agressé un employé de GameStop – des années avant son arrestation choc pour « inceste », The Sun peut révéler en exclusivité.

La blogueuse de 39 ans est actuellement détenue à la prison régionale du comté de Henrico West en Virginie après avoir été incarcérée dimanche – et il a été révélé qu’elle avait un casier judiciaire.

Christine Chandler a été condamnée en Virginie dimanche pour une agression présumée d’inceste Crédit : Bureau du shérif du comté de Henrico

Le créateur de la bande dessinée a des feuilles de rap précédentes qui incluent une accusation d’agression Crédit : Facebook

Un dossier du tribunal de district général d’Albemarle, vu par The Sun, montre qu’elle a été accusée d’agression de classe 1 en décembre 2014.

Il s’agissait d’une accusation moins grave après qu’elle eut été initialement condamnée à un crime de classe 6 pour « libération illégale de gaz dangereux ».

La star d’Internet controversée, dont le nom complet est Christine Weston Chandler, était auparavant connue sous le nom de Christian Weston Chandler et la plainte a été déposée par James R. Herring.

Selon certaines informations, l’arrestation a eu lieu après qu’elle eut agressé un employé de GameStop qui lui avait demandé de partir.

Elle aurait été exclue à vie du magasin à la suite de l’altercation.

Chan a été condamné à 180 jours de prison avec sursis et condamné à payer 514 $ en frais de justice, selon les dossiers du tribunal.

UNE AUTRE ATTAQUE DANS UN MAGASIN DE JEU

Auparavant, en octobre 2011, Chandler et sa mère avaient été arrêtés après que Barbara ait heurté un gérant d’un magasin de jeux local avec sa voiture, les amenant à payer une amende et à subir des travaux d’intérêt général et un an de probation.

Comme indiqué, Chan a été réservé à 20h23 dimanche pour inceste, selon le site Web du shérif du comté de Henrico.

Le shérif du comté de Henrico, Alisa Gregory, a déclaré à Newsweek: « Christine Weston Chandler est actuellement détenue dans notre établissement Jail West pour inceste et en attente de mise en accusation dans le comté de Greene, en Virginie. »

Le shérif Gregory n’a pas été en mesure de fournir plus de détails sur l’arrestation, mais a ajouté que « les accusations criminelles ne concernent pas le comté de Henrico, mais le comté de Greene ».

RUMEURS EN LIGNE

Les informations concernant une future audience du tribunal n’ont pas encore été publiées, mais l’arrestation a eu lieu après un précédent contrôle de l’aide sociale vendredi à la suite de rumeurs en ligne d’une agression.

L’inceste est un délit de classe 1 passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 2 500 $ et d’un an de prison.

Virginia Criminal Law peut également identifier l’agression présumée comme un crime de classe 5 qui pourrait entraîner jusqu’à dix ans derrière les barreaux.

Chan est le créateur de la série de bandes dessinées en ligne Sonichu et Rosechu.

Sonichu semble être un croisement entre Pokémon et Sonic the Hedgehog.

La série voit le personnage principal Chris Chan tenir tête aux sorcières, aux flics maléfiques et aux trolls d’Internet.

ÉNORME SUIVI

Chan a téléchargé son contenu pour la première fois en 2000 et compte environ 27 000 abonnés sur Twitter.

La créatrice compte plus de 50 000 abonnés sur sa page YouTube où elle a posté pour la dernière fois il y a cinq jours.

Chan a été mêlée à plusieurs controverses au fil des ans et est devenue virale en 2007 lorsque Encyclopedia Dramatica s’est moquée de ses bandes dessinées en ridiculisant les femmes et en étant homophobes.

En septembre 2011, Chan s’est décrite comme une « fille garçonne » et a déclaré qu’elle souffrait de dysmorphie de genre.

Cinq ans plus tard, elle a changé son nom en Christine et est devenue transgenre.

Selon les rapports, elle a légalement changé de sexe et est également devenue bisexuelle, disant à ses abonnés qu’elle cherchait l’amour.

Mais elle a été la cible de trolling avec de faux profils qui la pêchent au chat et divulguent des informations personnelles à son sujet.

La star d’Internet de 39 ans est le créateur de la série de bandes dessinées Sonichu Crédit : Amazon

La police n’a pas encore publié d’informations supplémentaires sur l’arrestation pour inceste Crédit : @TheRalphRetort