La feuille de laurier peut réduire le cholestérol et traiter les maux d’estomac ; connaître tous les avantages | Santé

Note aux lecteurs : Ancient Wisdom est une série de guides qui mettent en lumière la sagesse séculaire qui a aidé les gens depuis des générations avec des solutions de bien-être ancestrales aux problèmes de remise en forme quotidiens, aux problèmes de santé persistants et à la gestion du stress, entre autres. À travers cette série, nous essayons de fournir des solutions contemporaines à vos problèmes de santé avec des idées traditionnelles. La feuille de laurier est utilisée depuis l’Antiquité dans la médecine traditionnelle et populaire.

La feuille de laurier, l’agent aromatisant populaire dans la cuisine indienne, est utilisée depuis l’Antiquité pour traiter les troubles digestifs, abaisser le taux de cholestérol et conjurer le mal. Même aujourd’hui, cette épice séculaire conserve sa popularité et est largement utilisée dans toutes les cuisines pour son goût distinct. Les feuilles de laurier sèches sont utilisées pour aromatiser les currys, les soupes et le riz afin d’ajouter de la saveur et de l’arôme. Les feuilles de laurier sont séchées avant utilisation car les feuilles fraîches peuvent être amères et astringentes. La feuille de laurier ou laurier est obtenue à partir du petit arbre à feuilles persistantes Laurus nobilis L. Les feuilles de laurier regorgent d’antioxydants et sont une bonne source de minéraux et de fibres. (Lire aussi : Ancient Wisdom Partie 37 : L’huile de moutarde est un incontournable en hiver ; avantages et meilleures façons de l’utiliser)

La feuille de laurier est utilisée depuis l’Antiquité dans la médecine traditionnelle et populaire. L’épice était utilisée pour traiter les troubles respiratoires, les infections, les problèmes digestifs, la diarrhée, l’aménorrhée et comme diurétique. Cependant, peu d’études ont prouvé les bienfaits des feuilles de laurier pour la santé.

Les feuilles de laurier aident à traiter les maux d’estomac, à éliminer le mucus dans les poumons, le rhume et les maux de gorge. Il est également efficace dans le traitement des rhumatismes et des névralgies. On pense que garder des feuilles de laurier dans une narine ou sous les bandeaux traite les maux de tête. Par-dessus tout, le Bay offre une saveur étonnante et les cuisines du monde entier l’utilisent d’une manière ou d’une autre.

Dans les temps anciens, la feuille de laurier était un symbole de prospérité, de renommée et de victoire et était censée posséder des pouvoirs protecteurs. Les anciens Méditerranéens pensaient que cet arbre pouvait les protéger du malheur et le plantaient près de leurs maisons pour éviter les coups de foudre.

Avantages de la feuille de laurier

Les feuilles de laurier ont des propriétés anti-inflammatoires, antidiarrhéiques et antidiabétiques et peuvent renforcer le système immunitaire. Il aide également à réduire le cholestérol sanguin, à contrôler la glycémie et le taux d’acide urique.

La nutritionniste Apurva Agarwal partage les avantages étonnants de cette plante :

Réduit le cholestérol : Les feuilles de laurier contribuent à la régulation du taux de cholestérol, ce qui réduit le risque de maladie cardiaque et améliore la santé cardiovasculaire en général.

Traite les maux d’estomac : Il a été démontré que les composés chimiques contenus dans les feuilles de laurier sont très bénéfiques pour traiter les maux d’estomac, soulager le syndrome du côlon irritable et même faciliter la digestion des aliments.

Aide à guérir les affections respiratoires : Les feuilles de laurier sont utilisées depuis longtemps pour traiter les affections respiratoires. En tant que décongestionnant naturel, les substances contenues dans ces feuilles peuvent aider à réduire les symptômes de maladies respiratoires comme la bronchite et l’asthme.

Santé cardiaque: L’un des ingrédients des feuilles de laurier, l’acide caféique, peut aider à maintenir la santé cardiaque.

Réduit le risque de maladie chronique : Les antioxydants présents dans les feuilles de laurier aident le corps à combattre les radicaux libres. En réduisant le risque de maladies chroniques et en protégeant les cellules du stress oxydatif, ces antioxydants améliorent la santé générale.

Comment la feuille de laurier était consommée dans l’Antiquité

Les Romains et les Grecs croyaient que dormir avec des feuilles de laurier sous le bandeau pouvait faire d’un homme un poète. Dans l’ancienne France, les gens appelaient le laurier les « baies du laurier » et couronnaient les gens intelligents avec ses baies et ses feuilles. Les Chinois croyaient que la feuille de laurier pouvait aider à éliminer le mal.

“Les feuilles de laurier étaient appréciées pour leurs qualités parfumées et thérapeutiques dans l’Antiquité. Les feuilles de laurier étaient utilisées en cuisine par les Grecs et les Romains, qui pensaient qu’elles amélioraient la saveur et la santé intestinale. En raison de leurs prétendues propriétés thérapeutiques, elles étaient utilisées dans une variété de des remèdes médicaux”, explique Agarwal.

Avant de cuire du riz ou d’autres céréales, ajoutez quelques feuilles de laurier. L’essence des feuilles de laurier imprègne les grains et donne à votre dîner un cadre agréable.

Différentes façons d’ajouter du laurier à l’alimentation

La nutritionniste Apurva Agarwal explique différentes façons de consommer la feuille de laurier.

1. Avant de cuire du riz ou d’autres céréales, ajoutez quelques feuilles de laurier. L’essence des feuilles de laurier imprègne les grains et donne à votre dîner un cadre agréable. N’oubliez pas d’enlever les feuilles de laurier avant de servir.

2. Pour faire un bon mélange d’épices, combinez des feuilles de laurier moulues ou écrasées avec d’autres herbes et épices. Avant de rôtir ou de griller, ce mélange d’épices peut être saupoudré sur les viandes ou les légumes pour donner à vos aliments une merveilleuse saveur herbacée.

3. Pour une tisane apaisante, utilisez des feuilles de laurier séchées. Profitez des effets apaisants et parfumés du thé au laurier en trempant quelques feuilles dans de l’eau chaude pendant un petit moment.

Qui ne devrait pas consommer de feuilles de laurier ?

Alors que la plupart des gens peuvent utiliser en toute sécurité les feuilles de laurier en cuisine. Il est conseillé d’éviter les feuilles de laurier pour ceux qui sont allergiques aux plantes de la famille des Lauracées, explique Agarwal.