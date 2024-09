La feuille de calcul des émotions de Joseph Awuah-Darko : « Bipolarité, couleur et moi »

Galerie Rocio Chacon / Ed Cross

Un jour, alors qu’il s’efforçait de se familiariser avec une feuille de calcul pour calculer son budget annuel pour les fournitures d’art, une idée a surgi dans l’esprit de l’artiste visuel ghanéen Joseph Awuah-Darko. Il pourrait utiliser la base de données pour suivre son trouble bipolaire, une maladie mentale qui provoque d’énormes variations dans l’humeur, l’énergie et les niveaux de concentration d’une personne. « Je suis un apprenant visuel et je me suis dit : « Pourquoi ne pas utiliser la couleur comme langage ? » », a déclaré Awuah-Darko à la BBC. « La couleur me permet d’exprimer des choses que je ne peux pas vraiment exprimer avec des mots. » Le jeune homme de 28 ans a commencé à attribuer à chaque heure une couleur qui représentait comment il se sentait à ce moment-là – le rouge étant l’état le plus dépressif et le bleu pastel le plus positif. « C’est devenu une addiction, une catharsis, et une manière intéressante de surveiller ma vie. »

L'une des feuilles de calcul de Joseph Awuah-Darko qui enregistre ses émotions heure par heure

À partir de ces enregistrements numériques méticuleux, l’artiste a également créé une série de peintures à l’huile abstraites – des portraits de ses journées. Sa première exposition personnelle au Royaume-Uni, How’s Your Day Going ?, « met en avant » ses luttes contre le trouble bipolaire, dont il a été diagnostiqué à l’âge de 16 ans alors qu’il avait fait une dépression nerveuse à l’école. Certains jours sont meilleurs que d’autres, comme le montrent les blocs de couleur dans ses feuilles de travail. Il utilise des bâtons d’huile pour créer des rayures linéaires verticales sur la toile – dans des tons noirs, bruns, rouges, oranges, jaunes, bleus et verts.

Le rouge représente l'état le plus dépressif de Joseph Awuah-Darko

Certaines peintures sont presque aussi nettes et précises que les cellules colorées d’une feuille de calcul – d’autres sont moins ordonnées. L’artiste n’attend pas qu’une peinture soit sèche avant d’appliquer la couleur suivante – et lorsque les peintures humides se mélangent, de nouvelles couleurs sont créées.

Ce mélange, dit Awuah-Darko, reflète les nuances et les complexités de ses propres émotions. « C’est beau de voir comment, même si j’ai attribué ces attributions de couleurs schématiques strictes à mes humeurs, les émotions ne sont pas aseptisées », dit-il. « Ils sont désordonnés et ils se fondent les uns dans les autres », dit-il. Awuah-Darko est né à Londres de parents ghanéens, mais il a grandi au Ghana, a beaucoup voyagé et vit maintenant dans la capitale belge, Bruxelles.

C'est le premier tableau réalisé pour la série Comment se passe votre journée ?

Les couleurs qu’il utilise pour capturer ses émotions dépendent de l’endroit où il se trouve dans le monde – et reflètent en partie « la nature de ce que je ressens à propos de l’environnement dans lequel je me trouve ». Le bleu-vert profond et chaud du bleu sarcelle est une couleur qu’il associe le plus à Bruxelles. Teal couvre toute une gamme d’émotions et d’énergies qu’il ressent – ​​quelque part entre la dépression profonde et perturbatrice du rouge et la positivité des bleus plus clairs. Il peint souvent dans un « état de sursaut ». « Je suis plongé dans mes pensées et perdu dans le vide de ma propre imagination », dit-il. « Je ne suis pas vraiment en pleine explosion de joie », rit-il, « mais j’engage mon esprit et mes mains d’une manière qui me semble productive. »

Joseph Awuah-Darko a quitté le Ghana car il voulait vivre ouvertement en tant qu'homme gay

Le jaune est ce qu’Awuah-Darko décrit comme « un état d’anxiété nuancé ». Il peut s’agir d’un moment de déception ou de rejet. « Ce n’est pas une chose absolument négative », dit-il, « mais c’est quelque chose qui pourrait vous briser – si vous choisissez de le permettre. » Le premier tableau créé par Awuah-Darko dans la série Comment se passe votre journée ? s’intitule 15 juin après-midi. La date est le jour enregistré dans la feuille de calcul – et « PM » indique qu’il a terminé le tableau la nuit. L’image revêt une « gravité émotionnelle » particulière pour l’artiste car, selon lui, c’est à ce moment-là qu’il a accepté que sa vie serait basée dans un avenir proche à Bruxelles – et non à Accra, la capitale du Ghana.

Ceci reflète la journée de Joseph Awuah-Darko le 17 juin 2024

Awuah-Darko a quitté le Ghana parce qu’il voulait vivre ouvertement en tant qu’homosexuel – et il sentait qu’il ne pouvait pas le faire en raison de la législation restrictive adoptée par le parlement ghanéen en février 2024. Le projet de loi, qui n’a pas encore été signé par le président, impose de lourdes peines pour les homosexuels, lesbiennes et bisexuelstoute personne s’identifiant comme transgenre, ainsi que celles considérées comme des alliées. « J’ai créé June 15th à un moment où je me réconciliais vraiment avec ce que signifiait être un immigré. C’était intimidant, lourd, beau et passionnant. » Awuah-Darko a été inspiré pour transformer les « journaux sur tableur » en peintures par une résidence d’artiste de deux mois à laquelle il a participé plus tôt cette année à la Fondation Josef et Anni Albers aux États-Unis. L’artiste américain d’origine allemande Josef Albers a placé la couleur au centre de son travail et a inspiré des générations d’artistes.

Parfois, Awuah-Darko utilise une palette légèrement différente pour refléter les humeurs – cela enregistre les journées d'un voyage à New York

« Lors de la résidence, j’ai découvert le pouvoir de la couleur en tant que langage, en tant que vocabulaire, et cela a vraiment amélioré ma capacité à capturer cela dans ma peinture abstraite. » Awuah-Darko rend également hommage dans son art au travail audacieux et coloré d’Atta Kwami – l’un des artistes les plus respectés du Ghana, originaire de Kumasi mais qui a passé de nombreuses années au Royaume-Uni où il est décédé en 2021. « Il y a une telle honnêteté dans sa peinture et un tel respect pour les couleurs qu’il utilise, qui sont étroitement liées à son éducation au Ghana et à la façon dont il voyait le monde à travers les lignes et les espaces. » Une autre influence est celle d’Anni Albers, l’une des plus grandes créatrices de textiles et graveuses au monde, et épouse de Josef Albers, qui a brouillé les frontières entre l’artisanat ancien du tissage à la main et l’art moderne. Awuah-Darko s’est inspiré du travail d’Albers pour ses peintures les plus récentes – et aussi de son propre héritage.

Joseph Awuah-Darko s'inspire de sa terre ancestrale, berceau du tissu kente

Il est issu d'une famille influente de financiers et de chefs de la région Ashanti du centre-sud du Ghana. La maison ancestrale est très proche de Bonwire, le lieu de naissance du tissu kente de renommée mondiale, et l'artiste a grandi en portant le tissu traditionnel multicolore. Il a également appris à le tisser à l'aide d'un métier à tisser à main, bande par bande, couleur par couleur – un processus qu'il trouve « cathartique et méditatif ». Ses peintures rappellent le tissu kente, et le processus, dit-il, est « presque comme du tissage avec de la peinture ». « C'est très intéressant de voir comment mon héritage s'est manifesté dans mon travail – au-delà de la façon dont il aborde évidemment mon combat contre la dépression. »

