La Feud de Kendrick Lamar avec Drake a désormais produit le plus gros rap n°1 de tous les temps

INGLEWOOD, CALIFORNIE – 19 JUIN : Kendrick Lamar se produit sur scène lors de The Pop Out – Ken & Friends … [+] Présenté par pgLang et Free Lunch au Kia Forum le 19 juin 2024 à Inglewood, Californie. Le morceau dissident de Drake de Kendrick Lamar, « Not Like Us », détient désormais le record du hit n°1 le plus ancien jamais enregistré dans le palmarès Hot Rap Songs de Billboard. (Photo de Timothy Norris/Getty Images pour pgLang, Amazon Music et déjeuner gratuit) Getty Images pour pgLang, Amazon Music et déjeuner gratuit

Lorsque Kendrick Lamar et Drake ont relancé leur rivalité de plusieurs années plus tôt ce printemps, de nombreux fans des deux musiciens, ainsi que des observateurs occasionnels, se sont amusés. Les deux musiciens ont sorti plusieurs morceaux, chacun visant à insulter et rabaisser l’autre, tout en mettant en valeur les talents de l’artiste derrière le montage.

Lamar et Drake ont tous deux fini par marquer de gros succès sur le Panneau d’affichage des charts avec leurs morceaux dissidents. Quelques mois après la fin de la bataille, du moins pour le moment, l’une des chansons qui ont joué un rôle majeur dans la lutte musicale est entrée dans l’histoire.

Dans l’édition de cette semaine du palmarès Hot Rap Songs, « Not Like Us » est stable au n°1. Le single de Lamar, qui prend des élans assez importants chez Drake, est désormais en tête. Panneaux d’affichage classement des morceaux de rap les plus consommés dans le pays sur 21 images.

Alors qu’il accumule sa vingt et unième image non consécutive en tête du décompte des Hot Rap Songs, « Not Like Us » réinitialise un record absolu. Le single de Lamar se classe désormais au premier rang des classements depuis le plus longtemps.

Dernière image, « Not Like Us » était à égalité en tant que morceau avec le plus d’images passées au sommet du classement Hot Rap Songs. Lamar a égalé « Old Town Road » de Lil Nas X et Billy Ray Cyrus, qui a conservé ce record avec ses 20 semaines au n°1 pendant plusieurs années.

« Not Like Us » n’a plus de concurrence pour cette place dans les annales des charts, mais cela ne veut pas dire que la chanson est terminée. Lamar continuera probablement à dominer la liste pendant encore plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Son morceau fonctionne toujours de manière spectaculaire, et pas seulement dans le domaine du rap, il pourrait donc continuer à ajouter de nombreuses autres images en charge avant de finalement tomber définitivement du sommet.

Lamar en gouverne actuellement trois Panneau d’affichage graphiques avec son discours sur Drake. «Not Like Us» occupe actuellement la première place des listes Rap Streaming Songs et Rap Airplay, ainsi que du classement Hot Rap Songs.

Le succès figure également dans le top cinq d’un certain nombre d’autres classements de genre, comme les chansons Hot R&B/Hip-Hop, les chansons en streaming R&B/Hip-Hop et les listes de ventes de chansons numériques R&B/Hip-Hop, entre autres. « Not Like Us » n’a quitté le trône que sur quelques-uns de ces décomptes cette semaine, alors que The Weeknd et Playboi Carti lancent leur nouvelle collaboration « Timeless » au sommet d’une poignée de classements.