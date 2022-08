La fête sauvage à Kelowna se termine par des arrestations et du gaz poivré

La GRC de Kelowna a utilisé du gaz poivré pour mettre fin à une fête hors de contrôle vendredi soir (26 août)

Initialement, les services des règlements se sont rendus sur les lieux après avoir reçu des rapports faisant état d’une « grande fête incontrôlable » dans une résidence située au bloc 200 de Crossridge Crescent.

Bylaw a demandé l’aide de la GRC pour contrôler la foule.

Les policiers ont utilisé des options non létales de recours à la force, y compris le spray au capsicum oléorésine (spray OC).

“C’était un appel très instable, la situation était effrayante pour les voisins et plusieurs agents de la GRC ont été légèrement blessés”, a déclaré le const. Mike Della-Paolera.

Un agent a été blessé après avoir été agressé.

Plusieurs arrestations ont été effectuées et des accusations ont été suggérées pour voies de fait contre un policier, résistance à l’arrestation et méfait.

Six personnes ont été détenues jusqu’à ce qu’elles soient sobres et capables de prendre soin d’elles-mêmes.

Un accusé a été libéré sur avis de comparution.

Les services de santé d’urgence de la Colombie-Britannique ont fourni des soins aux personnes nécessitant une décontamination par aérosol capsique.

Une enquête est en cours par la GRC et le règlement de la ville de Kelowna et d’autres accusations sont envisagées.

De nombreux individus filmaient la police et les fêtards. Si vous souhaitez transmettre votre vidéo de cet événement à la GRC de Kelowna, vous pouvez la recevoir à E_kelowna_general_inquiries@rcmp-grc.gc.ca ou vous pouvez appeler le 250-859-4571, parler à l’agent de soutien de la montre et fournir le numéro de dossier 2022-54199.

@Rangers_mom

Jacqueline.Gelineau@kelownacapnews.com

