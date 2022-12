La fête juive des lumières commence en Ukraine alors que les batailles font rage

Les Juifs d’Ukraine menant une “guerre entre les ténèbres et la lumière” ont allumé une menorah géante dimanche soir pour commencer la fête de Hanoucca de huit jours alors que des dizaines de milliers de personnes restaient sans électricité et que la guerre de près de 10 mois en Russie a fait de nouvelles victimes.

Des dizaines de personnes se sont rassemblées sur la place de l’Indépendance de Maïdan dans la capitale, Kyiv, au coucher du soleil pour allumer la première bougie de ce que les dirigeants juifs locaux disent être la plus haute menorah d’Europe. Le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, s’est joint aux ambassadeurs d’Israël, des États-Unis, du Japon, de Pologne, du Canada et de France lors d’une cérémonie organisée par la Fédération des communautés juives d’Ukraine. Ils ont chanté des bénédictions sous les flammes de la menorah, qui dominait la foule et les voitures qui passaient par temps glacial.

Le rabbin Mayer Stambler, un dirigeant de la communauté juive d’Ukraine, a établi un parallèle avec l’histoire de Hanukkah, une commémoration de huit jours de la reconsécration du Temple de Jérusalem par les Maccabées après leur victoire sur les Syriens il y a plus de 2 000 ans. Lorsque seulement assez d’huile était disponible pour garder les bougies du temple allumées pendant un jour et une nuit, l’huile brûlait inexplicablement pendant huit jours et huit nuits – un exploit maintenant célébré comme la fête juive des lumières.

“Nous vivons actuellement la même situation”, a déclaré Stambler, établissant un parallèle avec les pannes d’électricité actuelles en Ukraine causées par les bombardements russes. “C’est une guerre entre les ténèbres et la lumière.”

En félicitant les Juifs du monde pour Hanoukka, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, qui est juif, a également noté l’inspiration de la fête pour son peuple.

“Ceux qui étaient moins ont vaincu ceux qui étaient plus. La lumière a vaincu les ténèbres. Ce sera la même chose cette fois », a-t-il promis dans une adresse vidéo dimanche soir.

Parmi ceux qui regardaient l’allumage de la menorah de Kyiv se trouvait Viktoria Herman, 47 ans, qui a déclaré que la fête des lumières lui avait apporté de l’espoir pendant les jours de décembre avec le moins de soleil de l’année.

« Il y aura de la lumière et tout ira bien pour tout le monde. Et enfin la guerre finira », a-t-elle déclaré.

L’ambassadeur d’Israël en Ukraine, Michael Brodsky, a déclaré : « Je souhaite au peuple ukrainien tout ce que Hanukkah symbolise. J’aimerais qu’il y ait de la lumière dans chaque maison ukrainienne… et je vous souhaite la victoire.

Les bénévoles ont distribué des milliers de menorahs, des bougies, des documents imprimés, des jeux de puzzle familiaux et des bonbons pour les vacances aux membres de la population minoritaire juive d’Ukraine.

Avec le symbolisme des vacances en toile de fond, l’opérateur de réseau électrique public ukrainien Ukrenergo a déclaré qu’il travaillait toujours dimanche pour rétablir l’électricité coupée par les dommages causés par les missiles russes. Le gestionnaire de réseau a déclaré que le volume de la consommation d’électricité avait augmenté par rapport à samedi, en raison de la baisse des températures.

Zelenskyy a rapporté que le courant avait été rétabli dimanche pour 3 millions d’Ukrainiens, contre 6 millions la veille.

Sur le champ de bataille, les forces militaires russes ont bombardé dimanche le centre de Kherson, la principale ville d’où les soldats russes se sont retirés le mois dernier lors de l’un des plus grands revers de Moscou sur le champ de bataille en Ukraine.

Trois personnes ont été blessées dans les attaques, a déclaré le chef de cabinet adjoint du président Kyrylo Timochenko.

La ville du sud et sa région environnante ont fait l’objet d’attaques fréquentes depuis le retrait russe. Le gouverneur régional Yaroslav Yanushevych a déclaré dimanche que la Russie avait mené 54 attaques avec des tirs de roquettes, de mortiers et de chars au cours de la veille, tuant trois personnes et en blessant six.

Dans la ville de Donetsk, capitale d’une région illégalement annexée par la Russie, une attaque ukrainienne qui a frappé un hôpital a tué un patient et en a blessé plusieurs autres, a rapporté le maire installé en Russie sur l’application de messagerie Telegram.

Pendant ce temps, en Russie, le gouverneur de la région de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, a déclaré dimanche qu’une personne avait été tuée et huit blessées dans le bombardement ukrainien de la région, située le long de la frontière nord de l’Ukraine.

Au cours de la dernière phase de la guerre, les forces de Moscou ont fortement ciblé les infrastructures au service des civils, telles que les conduites d’approvisionnement en eau et en électricité, aggravant les souffrances des Ukrainiens à mesure que l’hiver s’approfondit.

Zelenskyy a utilisé le dernier match de dimanche de la Coupe du monde de football pour dénoncer la guerre.

“Cette Coupe du monde a prouvé à maintes reprises que différents pays et différentes nationalités peuvent décider qui est le plus fort dans le fair-play mais pas dans le jeu avec le feu – sur le terrain de jeu vert, pas sur le champ de bataille rouge”, a déclaré Zelenskyy dans une vidéo en anglais. déclaration publiée quelques heures avant que l’Argentine ne batte la France 4-2 lors d’une séance de tirs au but.

