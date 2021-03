Le directeur régional du National Park Service (NPS), Herbert Frost, a déclaré dans une lettre vue par The Hill que l’agence était « Impossible d’accéder à une demande » pour mettre en scène des feux d’artifice au mémorial en raison de «Les risques potentiels pour le parc lui-même et pour la santé et la sécurité des employés et des visiteurs.»

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy