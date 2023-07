« La fête est finie » – Hollywood Life

Voir la galerie







Liam Payne a partagé une vidéo de huit minutes sur YouTube le samedi 8 juillet, et dans cette vidéo, il a révélé qu’il était maintenant sobre depuis six mois après avoir passé 100 jours dans un centre de réadaptation en Louisiane. « J’ai juste l’impression d’avoir plus de contrôle sur la vie et tout ce qui m’échappe, j’ai juste l’impression d’avoir plus de contrôle dessus », l’ancien Une direction chanteur, 29 ans, a déclaré. « J’avais juste besoin de prendre un peu de temps pour moi en fait parce que je suis devenu en quelque sorte quelqu’un que je ne reconnaissais plus vraiment. Et je suis sûr que vous non plus. J’étais en mauvaise posture jusqu’à ce moment-là et j’étais vraiment heureux de mettre un terme à ma vie et à mon travail.

Liam a également révélé qu’il s’était déconnecté de tout le monde pendant son séjour en cure de désintoxication afin de pouvoir se concentrer sur son rétablissement. « Je n’ai pas eu mon téléphone pendant près de 100 jours. Je n’avais aucun lien avec le monde extérieur. En partant, le plus difficile a été de rallumer le téléphone car c’était un peu effrayant », a-t-il déclaré.

Liam a expliqué que le processus « a fonctionné dans une certaine mesure », mais qu’il devait encore faire face à quelques problèmes par lui-même. Et pendant qu’il était à Dubaï dans un Hans Zimmer concert en janvier, il a pleinement réalisé qu’il voulait arrêter de boire. « Je regardais cette belle symphonie, je prenais un verre et je me suis dit : ‘Tu sais quoi, ça ne me sert pas vraiment du tout, je n’en ai pas vraiment besoin en ce moment’. C’est la première fois que je pose un verre et que je vais voir quelqu’un d’autre : « Tu finis ça, je n’en ai pas besoin maintenant. » Et je n’en ai pas ramassé depuis, ce qui fait presque 6 mois, ce qui m’excite », a-t-il expliqué. « C’est bien, c’est bien d’être dans cette position. Je n’ai définitivement plus besoin de ces choses. La fête est finie.

Maintenant, Liam « essaie de faire connaissance avec ce nouveau gars » qu’il est devenu. « J’ai beaucoup de chance, grâce à vous les gars à la maison et grâce à cette vie merveilleuse que j’ai, d’avoir un véhicule pour faire ça, qui est la musique », a-t-il déclaré.

Et malgré sa sobriété, Liam a également réfléchi à son passé et se sent mal pour les choses qu’il a dites. Par exemple, lors d’un entretien en juin 2022 Logan PaulLiam a dit qu’il « n’aimait pas » son ancien camarade de groupe One Direction, Zayn Malik. « Beaucoup de ce que j’ai dit venait du mauvais endroit », a déclaré Liam le 8 juillet. « J’étais tellement en colère contre ce qui se passait autour de moi et au lieu de regarder à l’intérieur, j’ai décidé de regarder tout le monde vers l’extérieur et pense que oui, je l’ai pris sur tout le monde, ce qui est tout simplement faux, vraiment.

Après One Direction — composé de Liam, Zayn, Harry modes, niall Horan et Louis Tomlinson – a fait une pause en 2015, les gars ont ensuite lancé des carrières solo. « Mes propres frustrations avec ma propre carrière et là où j’ai atterri, j’ai tiré sur tout le monde, ce qui est faux », a expliqué Liam dans sa vidéo YouTube samedi. « Alors évidemment, je veux m’excuser pour ça parce que évidemment, ce n’est pas moi. … Vous ne réalisez pas vraiment l’impact que vos mots pourraient avoir sur les autres.

Malgré ce que l’un d’eux a dit l’un sur l’autre dans le passé, Liam a déclaré que ses anciens camarades de groupe « l’ont vraiment soutenu » quand il en avait le plus besoin. « Quand j’avais le plus besoin d’eux, ils sont en quelque sorte venus à mon secours, même Zayn également », a-t-il déclaré.

Ailleurs dans sa révélation, Liam a remercié son ex Cheryl Cole et leur fils de 6 ans Ours pour « me donner un peu de liberté pour aller me rétablir à ce moment-là, parce que je devais le faire. » Il a également révélé quand les fans pourront le revoir sur la route, alors assurez-vous de regarder la vidéo complète ci-dessus.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez souffrez de toxicomanie, veuillez contacter la ligne d’assistance SAMHSA au 1-800-662-HELP.

