La fête est finie ? De nouvelles données suggèrent que les voyages de vengeance pourraient bientôt prendre fin

L’ère des « voyages de vengeance » incessants touche peut-être à sa fin. De nouveaux rapports montrent qu’après des années d’inflation et de hausse des coûts de voyage, les voyageurs pourraient enfin renoncer à leurs projets de voyage. Un nouveau rapport de la société d’études Morning Consult montre que les intentions de voyage augmentent dans plusieurs pays, mais stagnent ou diminuent dans d’autres, notamment en Europe. Les intentions de voyage ont chuté de 11 points de pourcentage en France et de six en Allemagne depuis 2022, selon Consultations du matin «L’état du voyage et de l’hôtellerie» rapport publié en septembre. L’intérêt pour les voyages a également diminué au Canada et en Russie (-4 points de pourcentage chacun), selon l’enquête.

Enquête : janvier 2021-juillet 2023 ; 14 000 adultes ; marge d’erreur +/-3%. Source : Consultation du matin

Quant à savoir si cela suggère que la demande refoulée est en train de prendre fin : « Oui, nos données suggèrent que c’est le cas », a déclaré Lindsey Roeschke, analyste des voyages et de l’hôtellerie chez Morning Consult. « Cela ne veut pas dire que les voyages vont à nouveau diminuer de manière significative, mais (…) en bref, la majorité de ceux qui attendaient de faire leur ‘voyage de vengeance’ l’ont déjà fait », a-t-elle déclaré. Un ralentissement pourrait être plus prononcé en Europe, a déclaré Roeschke. « Une grande partie de cela est liée à l’économie : l’inflation a rongé l’épargne des consommateurs au cours de l’année écoulée et les a amenés à redéfinir leurs priorités de dépenses », a-t-elle déclaré. L’afflux de touristes nord-américains au cours de l’été a fait grimper les prix, rendant les voyages encore plus chers pour les Européens. Dans l’ensemble, cela dépeint « une vision plus pessimiste des voyages par rapport aux autres régions ».

« Les voyages de vengeance risquent de s’estomper »

On s’attendait à ce que la demande refoulée ait une plus grande résistance en Asie-Pacifique, où les restrictions aux frontières liées au Covid sont restées en place plus longtemps que dans d’autres régions du monde. Cependant, un nouveau rapport du cabinet de conseil économique Oxford Economics indique que « les voyages de vengeance sur de courtes distances sont susceptibles de disparaître » dans la région. La demande refoulée a alimenté les voyages en Asie-Pacifique au premier semestre 2023, mais depuis lors, la tendance commence à s’inverser, indique-t-il, citant une baisse du nombre de visiteurs singapouriens en Malaisie après une forte hausse fin 2022. « Nous nous attendons à une dynamique similaire, bien que moins prononcée, pour le reste de la région », alors qu’une première vague de voyages court-courriers s’installe, indique le rapport. Les rapports indiquent que les arrivées en provenance d’autres régions du monde, notamment des États-Unis et d’Europe, devraient également diminuer, à mesure que les effets retardés du resserrement des politiques monétaires frappent le portefeuille des voyageurs. « Nous maintenons notre hypothèse selon laquelle les Etats-Unis entreront en récession au tournant de l’année », indique le rapport. « Les voyages sont pour la plupart un bien de luxe et l’un des premiers à être réduit lorsque les temps deviennent plus difficiles. »

Les consommateurs chinois « perdent leur enthousiasme »

Mais ce niveau de ferveur pourrait ne pas durer, prévient Oxford Economics. « Les consommateurs chinois perdent rapidement leur enthousiasme après la première poussée de dépenses de réouverture. Un chômage élevé, les effets de richesse négatifs dus au secteur immobilier en difficulté et la faible croissance des salaires ne constituent pas un contexte propice aux vacances à l’étranger », indique-t-il. Le rapport souligne le risque que plus les touristes chinois voyagent longtemps dans leur pays, plus les préférences en matière de voyage pourraient changer de manière permanente au sein d’une population où les voyages internationaux ont été réduits. a perdu un peu de son éclat en tant que symbole de statut. La plupart des touristes chinois voyagent en Chine et dans ses régions autonomes spéciales de Hong Kong et de Macao. Une semaine avant la Golden Week, les chambres standard 22 hôtels-casinos à Macao ont été vendus pendant trois des huit jours de vacances, selon GGRAsia, une société qui suit l’industrie des casinos en Asie.

L’impulsion purement due à la demande refoulée pourrait bientôt arriver à son terme.

De plus, selon le rapport de Morning Consult, l’intérêt des voyageurs chinois pour visiter certains endroits est en baisse. Les intentions de visiter l’Amérique du Nord ont chuté de 23 points de pourcentage par rapport à 2022, éclipsant de loin la baisse d’intérêt de la Corée du Sud (12 points de pourcentage) et du Japon (9 points de pourcentage). « La baisse en Chine est particulièrement préoccupante », indique le rapport. « Bien que les raisons soient à la fois logistiques (les vols sont rares et coûteux) et géopolitiques (les tensions sont fortes entre les gouvernements américain et chinois), cette baisse est un coup dur pour les destinations qui espéraient une reprise plus robuste. »

Une demande refoulée pétillante

Les voyages à l’étranger en provenance de Chine devraient continuer de croître, à mesure que les contraintes liées au traitement des vols et des passeports s’atténuent. Mais cela ne suffira peut-être pas à compenser la perte de voyageurs en provenance d’autres régions, selon Oxford Economics. « L’essor du tourisme en Asie a dépassé son apogée », indique le rapport. « Bien que la Chine continentale soit très importante pour la région… il est peu probable que la croissance numérique soit suffisante pour arrêter le ralentissement général de la reprise du tourisme dans la plupart des endroits. »