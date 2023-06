« La fête est finie, Boris »: ce que les journaux britanniques disent de la démission de Johnson au Partygate

Le départ de Boris Johnson de la vie de député avant la publication du rapport Partygate se déroule sur les premières pages de samedi, qui sont remplies d’un mélange d’acrimonie, de triomphe et de prédictions de nouvelles « effusions de sang conservatrices ».

Le Gardien se concentre sur la raison de sa décision de démissionner en tant que député, notant que le comité des privilèges a conclu qu’il avait induit le Parlement en erreur et a recommandé une longue suspension de la Chambre des communes. Il trouve une place plus bas pour la réaction à Rishi Sunak approuvant la liste des honneurs de Johnson, considérée comme récompensant les personnes impliquées dans le scandale Partygate.

Première page du Guardian, samedi 10 juin 2023 : Johnson démissionne suite à un rapport sur Partygate

Le Fois est parmi quelques-uns qui vont avec l’angle « la fête est finie » dans leur titre. Il donne son image principale à un allié de Johnson, Donald Trump, qui fait face à ses propres problèmes concernant la conservation de documents classifiés dans sa maison de Mar-a-Lago.

The Times : La fête est finie maintenant : Johnson quitte son poste de député

Le Enregistrement quotidient dit: « La fête est finie, Boris », et dit qu’il a démissionné suite à un « rapport d’enquête accablant de Partygate sur ses bouffonneries de verrouillage ». Il dit qu’il a refusé de se blâmer pour sa propre chute.

Daily Record : la fête est finie Boris

Le Télégraphe le joue relativement directement avec le titre « Johnson quitte son poste de député pour Partygate », mais note ses accusations de « tribunal kangourou » et d’enquête biaisée dans son sous-titre et son intro.

La première page du Daily Telegraph de samedi : « Johnson quitte son poste de député à cause du partygate »

Le Courrier quotidien donne toute son importance à la version des événements de Johnson avec le titre : « Boris : j’ai été expulsé par une chasse aux sorcières » et énumère ses griefs dans une série de puces. Il note la « perspective d’une nouvelle série d’effusions de sang des conservateurs ».

Le Quotidien Express, un partisan de longue date de Johnson, déclare : « Boris démissionne ! ‘Le tribunal kangourou m’oblige à sortir’ ». Son tweet préfigure une «guerre civile conservatrice», qui pourrait créer un nouveau casse-tête pour Sunak.

La Une de demain : Attention Sunak ! Avertir PLUS de députés de suivre Johnson pour sortir de la porte déclenchant la guerre civile conservatrice

Le Daily Mirror dit « Johnson quitte Partygate » et l’appelle de diverses manières un « ex-Premier ministre honteux » et un « conservateur trompé », remettant en question son affirmation selon laquelle il a été expulsé.

Le soleil a « Bojo: je démissionne » et rapporte que Sunak fait maintenant face à une « élection partielle au couteau ».

À la une de demain: un Boris Johnson déchaîné ce soir a démissionné de manière sensationnelle en tant que député conservateur après avoir appris les conclusions d'une enquête du « tribunal kangourou » sur Partygate

Le je le présente comme Johnson contre Sunak, avec le titre « Boris Johnson déclare la guerre à Sunak alors qu’il quitte le Parlement ». Il note l’attaque de l’ancien Premier ministre contre les politiques de Sunak et sa gestion de l’ère post-Brexit, et le fait qu’il laisse ouverte la possibilité d’une tentative de retour à la politique.

La première page de samedi: Boris Johnson déclare la guerre à Sunak alors qu'il quitte le Parlement

Dernier: https://t.co/UXUbf3jOdy pic.twitter.com/WCAk0CCICc – je journal (@theipaper) 9 juin 2023

Le National a peut-être la première page la plus pointue, avec une photo maussade de Johnson, et le titre : « Arrogant jusqu’à la fin ».

Le Financial Times donne à Johnson une place plus bas sur sa première page, avec le titre : « Johnson blâme l’enquête ‘partygate’ alors qu’il quitte son poste de député et déclenche une élection partielle. »