Britney Spears a choqué les fans du monde entier quand il a été révélé qu’elle avait épousé son ami d’enfance Jason Alexander à Las Vegas en 2004.

Les deux hommes ont échangé leurs vœux après que l’ultime fête du réveillon du Nouvel An à Sin City se soit transformée en trois jours de maîtrise et ils ont fini par se retrouver mari et femme dans une somptueuse suite d’hôtel à Las Vegas.

Cependant, l’union du couple n’a duré que 55 heures, laissant à peine le temps aux jeunes mariés de se remettre de leur gueule de bois.

En 2004, Britney avait 22 ans et toujours à la hauteur de ses pouvoirs. Elle était sans doute la pop star la plus célèbre au monde, après avoir sorti son quatrième album à succès In The Zone.

Elle se préparait à prendre la route pour son Onyx Hotel Tour lorsqu’elle s’est rendue à Las Vegas avec des amis pour un week-end du Nouvel An.

Elle avait grandi avec Jason à Kentwood, en Louisiane, et lui avait envoyé un texto lui demandant s’il souhaitait la rejoindre à Vegas pour sonner en 2004.

Le chanteur a même pris la liberté de le faire voler dans un jet privé.









Dans une interview accordée à ABC News aux États-Unis, Jason a déclaré à propos du voyage: « Ce n’était pas vraiment un appel au butin. C’était juste, vous savez, un ami demandant à un ami de venir en voyage. »

Il a décrit leur relation comme des amis « avec des avantages » mais a admis qu’il était totalement amoureux de la superstar.

Britney séjournait au Palms Resort dans la célèbre Real World Suite de l’hôtel et elle avait été réservée sous le nom d’Alotta Warmheart

Le soir du Nouvel An, elle a été vue en train de faire la fête au Palms ‘Rain and Ghostbar, revenant à nouveau le jour de l’An.

Le 2 janvier, le gang s’est rendu au cinéma pour voir le film de Julia Roberts Mona Lisa Smile avant de retourner dans les bars de l’hôtel pour la troisième nuit consécutive.

Après la fin de la fête, Britney et Jason se sont retirés dans sa suite pour regarder The Texas Chainsaw Massacre et c’est à ce moment-là qu’ils ont décidé de se marier.

Jason a déclaré que le voyage était une affaire particulièrement alcoolisée et que lorsque Britney a suggéré de se marier, il a facilement accepté.







Il a dit: « Elle est juste sortie et m’a demandé. Elle était comme, ‘Eh bien, marions-nous.’ Et je me suis dit: « Bien sûr. Vous savez, faisons ceci …

« Je suis allé avec mes sentiments. J’étais amoureux d’elle … J’ai l’impression qu’elle ressentait la même chose. »

Ils se sont terminés à la Little White Wedding Chapel, qui a accueilli de nombreuses noces de célébrités au fil des ans et est connue pour être l’endroit où Bruce Willis a épousé Demi Moore en 1987.

La future mariée et son marié ont pris une limousine pour se rendre sur les lieux vers 5h30 le matin du 3 janvier 2004.

Cependant, ils ont été refusés par le personnel qui leur a dit qu’ils devaient obtenir une licence de mariage.

Le couple a obligé et est retourné à la chapelle avec les documents corrects.







La photo du mariage montrait Britney portant un haut court noir et un jean avec une casquette de baseball blanche, tandis que Jason portait une tenue presque identique.

Les rapports suggèrent que Britney a été escortée dans l’allée par le chauffeur de la limousine.

La cérémonie n’a duré que sept minutes et a coûté 70 $.

Ensuite, le couple est retourné dans la suite ensemble.







Cependant, leur bonheur conjugal n’a pas duré longtemps comme Jason a dit: « Tout le monde est devenu fou parce qu’il n’y avait pas de contrat de mariage. »

Une annulation a été précipitée en seulement 55 heures, ce qui signifie que le couple était à nouveau célibataire un peu plus de deux jours après le mariage.

Ils ont signé les papiers dans l’après-midi du 3 janvier – quelques heures à peine après avoir fait le nœud, puis sont sortis pour un dîner de steak par la suite.

Jason a admis plus tard qu’il se sentait écrasé par la façon dont le mariage s’était terminé si rapidement.

Selon les documents d’annulation, il a été affirmé que Britney «n’avait pas compris ses actions, dans la mesure où elle était incapable d’accepter le mariage».







Cependant, son ancien mari a insisté sur le fait que ce n’était pas vrai et a déclaré qu’il ne signait les papiers que parce qu’il voulait être un « gentil gars ».

Il est ensuite rentré chez lui en classe économique après son tourbillon de quelques jours.

Britney a parlé plus tard du mariage sauvage et a admis qu’elle était juste un peu rebelle.

Parler dans un E! Spécial actualité, elle a déclaré: «C’était moi qui étais stupide, rebelle, et n’assumais pas vraiment la responsabilité de ce que je faisais, tu sais?

«Et après avoir fait la fête, tu sais, tu ne penses vraiment pas à ce que tu fais. Donc c’était une de ces choses qui étaient vraiment stupides …

« Je pense que je fuyais quelque chose, je ne savais pas trop quoi. »

Britney s’est fiancée au danseur Kevin Federline quelques mois seulement après le mariage à Las Vegas et ils se sont mariés à l’automne de cette année.

Ils sont devenus parents de deux fils avant de se séparer en 2006.