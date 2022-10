La fête d’Halloween des enfants de Kardashian est une fête visqueuse et effrayante: photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : P&P/MEGA

La fête des cousins ​​Halloween Kardashian-Jenner 2020 a eu lieu dimanche 16 octobre, et d’après les photos et vidéos qui Khloe kardashian partagé sur son histoire Instagram, c’était un effroyable délice. Khloé, 38 ans, a donné à ses abonnés un aperçu de toutes les décorations d’Halloween et des activités amusantes, tout en taguant Wild Child, le bar à ballons/magasin de fournitures de fête à Long Beach, en Californie. Il y avait beaucoup de friandises délicieuses sur la table du snack, des biscuits au chat noir aux cupcakes recouverts d’araignées. Pour les enfants KarJenner – Vrai Thompson4, Rêver Kardashian5, Chicago Ouest4 et 7 ans Règne Disick – c’était une fête d’Halloween.

Pour le plaisir, il y avait une station de fabrication de slime. Il y avait des flacons de parfums, allant de “Harvest Spice” à “Autumn Wreath” en passant par “Forest Pine” et “Apple Cider”. Khloé a partagé des photos des enfants fabriquant du slime, sa fille peignant une image d’Halloween et les cousins ​​s’amusant avec des dents et des globes oculaires de vampire en plastique. “Des souvenirs qui durent toute une vie pour les enfants”, a légendé Khloé dans une vidéo. Sur Kim Kardashian‘s Instagram, la fondatrice de SKIMS a posté des photos de son voyage dans un champ de citrouilles, dont quelques citrouilles sculptées.

Les fans attendent avec impatience de voir ce que les KarJenners – petits et grands – feront pour Halloween cette année. En 2021, Kourtney, 43 ans, et Travis Barker sont allés à fond avec leurs costumes. Travis, 26 ans, et Kourt ont recréé le Vrai romance affiche de film, habillé comme Sid vicieux et Nancy Spungenet a réussi un irrésistible Edward Scissorhandsavec Kourt se déguisant en Winona ryder‘s Kim tandis que Travis était le titulaire Edward. Kim, 41 ans, est allé en tant que cow-boy de l’espace, s’habillant dans un “CowBot Costume” en argent conçu par Mugler qui impliquait un soutien-gorge métallique, des jambières et des manches de bras.

Malheureusement pour Khloé, la seule chose qu’elle s’est déguisée pour Halloween 2021 était un test COVID-19 positif. Salut les gars, je voulais vous faire savoir que True et j’ai été testée positive pour Covid », a-t-elle tweeté le 29 octobre, quelques jours avant les grandes vacances effrayantes. “J’ai dû annuler plusieurs engagements et je suis désolé de ne pas pouvoir les concrétiser. Heureusement que j’ai été vacciné donc tout ira bien. Nous serons ici en quarantaine et suivrons les directives actuelles.

Ce n’était pas le genre de “costume mère-fille” que Khloe et True espéraient. Dans le passé, Koko et True s’habillaient comme 101 Dalmatienstandis que Kim et Nord Ouest fait de son mieux Aladdin-costumes à thème.