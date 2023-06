La fête des pères à Hollywood : les enfants qui ont rejoint leur père dans des films à succès et des émissions de télévision à succès

De nombreux enfants grandissent avec des célébrités de premier plan alors que les parents se mettent eux-mêmes sous les projecteurs à un moment donné de leur vie. Certains prennent même des rôles à l’écran aux côtés de leurs célèbres parents.

Certains enfants ont de petits camées quand ils étaient très jeunes, comme Shiloh Jolie-Pitt dans « L’étrange histoire de Benjamin Button ». D’autres rôles joués par des enfants de célébrités ont été beaucoup plus importants, comme Jaden Smith et Will Smith jouant un duo père-fils dans « The Pursuit of Happyness ».

À l’approche de la fête des pères, voici un aperçu de certains papas de premier plan qui ont eu des rôles sur grand écran et à la télévision avec leurs enfants réels.

1. Tom et Colin Hanks

Tom et son fils Colin ont partagé l’écran à plusieurs reprises. Colin a joué un rôle principal dans « The Great Buck Howard », un film sorti en 2008. Colin était également dans « That Thing You Do! », un film réalisé par son père dans lequel il avait un rôle beaucoup plus petit.

2. Johnny et Lily-Rose Depp

La fille de Johnny Depp, Lily-Rose, s’est fait un nom dans l’industrie cinématographique avec des films comme « The King », « Voyagers », « Silent Night » et « Wolf ».

Elle a également travaillé aux côtés de son célèbre père dans les films « Tusk » en 2014 et « Yoga Hosers » en 2016.

3. Martin et Charlie Sheen, Emilio et Ramon Estevez

Charlie, fils de Martin Sheen, est connu pour ses rôles dans les émissions de télévision populaires « Two and a Half Men » et « Anger Management ».

Martin Sheen, de son vrai nom Ramon Estevez, est connu pour ses rôles dans des films tels que « Apocalypse Now » et « The Departed ».

Martin Sheen est père de quatre enfants, Charlie, Emilio, Renée et Ramon. L’un des films dans lesquels il a joué avec ses fils Charlie et Ramon était dans le film de 1990 qu’il a réalisé intitulé « Cadence ».

Martin et Charlie étaient également ensemble dans le film « Wall Street » des années 80. Martin a joué dans le film « The Way », réalisé par son fils Emilio. Renée a également eu un rôle dans ce film.

4. Brad Pitt et Shiloh Jolie-Pitt

Dans la sortie en 2008 de « L’Etrange histoire de Benjamin Button », Shiloh Jolie-Pitt, fille de Brad Pitt et Angelina Jolie, fait une petite apparition.

Shiloh n’est pas le seul bébé Jolie-Pitt à être sous les projecteurs. La fille de Brad et Angelina, Vivienne, était dans le film « Maléfique », jouant la jeune Aurora.

5. Jerry et Ben Stiller

Le film le plus populaire dans lequel les Stillers étaient peut-être était « Zoolander ». C’était loin d’être la seule apparence que les deux avaient ensemble.

Certaines des premières fois qu’ils ont partagé à l’écran étaient dans « Hot Pursuit », « Highway to Hell » et « Heavyweights ». Ils étaient également tous les deux dans « The Heartbreak Kid » en 2007.

Jerry est décédé le 11 mai 2020, à l’âge de 92 ans.

6. Will et Jaden Smith

Le rôle de Jaden Smith aux côtés de son père Will Smith dans le drame de 2006 « The Pursuit of Happyness » a apporté beaucoup de renommée au jeune acteur.

Un autre film dans lequel vous pouvez trouver Jaden avec son père est le film « Men in Black II » de 2002, mais ne clignez pas des yeux, car Jaden a un très petit camée qui ne dure que quelques secondes.

« After Earth » est un film de science-fiction de 2013 qui met également en vedette le duo père-fils.

7. Billy Ray et Miley Cyrus

Dans la série « Hannah Montana » de Disney Channel, Miley Cyrus joue le rôle principal de Miley Stewart, qui est une fille normale le jour et une rock star (Hannah Montana) la nuit. Son vrai père, Billy Ray, joue également son père, Robby Stewart, dans l’émission télévisée.

En 2009, « Hannah Montana: The Movie » est sorti avec Miley et Billy Ray dans les mêmes rôles qu’ils ont joué dans la série télévisée.

8. Kurt Russel et Kate Hudson

Kate est la fille de Goldie Hawn et Bill Hudson. Elle a rejoint son beau-père, Kurt Russell, dans le film « Deepwater Horizon » de 2016.

9. Chris Hemsworth et toute la famille

Chris Hemsworth joue le super-héros Thor dans un certain nombre de films, mais avec le film de 2022 « Thor : Love and Thunder », d’autres membres de la famille Hemsworth ont rejoint l’univers Marvel.

Chris et sa femme Elsa Pataky ont trois enfants ensemble. Ils ont une fille, India Rose et des jumeaux Sasha et Tristan.

Dans le dernier film « Thor », India joue le personnage de Love, tandis que les deux jumeaux jouent une version plus jeune de Thor.

Même Elsa Pataky a une petite apparition dans le film quand on la voit embrasser son vrai mari en tant que femme loup. Ce n’était pas la seule fois qu’elle était dans un film « Thor ». Elle a également pris la place de Natalie Portman, qui joue Jane Foster, pour une scène de baiser dans « Thor : The Dark World ».

10. Ralph et Julia Macchio

Ralph Macchio a repris son rôle de Daniel LaRusso de « The Karate Kid » pour la série télévisée « Cobra Kai ». Au cours d’une saison ultérieure de l’émission, l’un des membres réels de sa famille a rejoint la famille LaRusso.

Dans la quatrième saison de « Cobra Kai », la fille de Ralph, Julia, joue Vanessa LaRusso, une cousine du personnage de Ralph.

11. Sean et Dylan Penn

Sean Penn a joué et réalisé le film « Flag Day » de 2021, dans lequel sa fille Dylan Penn a également joué.

12. Eugène et Dan Levy

Eugene et Dan Levy jouent un duo père-fils hilarant dans la série télévisée « Schitt’s Creek ».

Le spectacle où Dan a joué David Rose et Eugene a joué Johnny Rose a duré six saisons et a remporté plusieurs Emmy Awards.

13. Clint et Scott Eastwood

Le duo père-fils extrêmement réussi d’Hollywood a été dans des tonnes de films ensemble.

La première fois qu’ils ont travaillé ensemble, c’était dans le film « Flags of Our Fathers » de 2006, un film réalisé par Clint. Scott avait un très petit rôle dans ce film.

En 2008, ils ont de nouveau partagé l’écran pour une autre œuvre réalisée par Clint Eastwood, « Gran Torino ». En 2009, Clint a réalisé « Invictus », avec Scott ayant également un rôle.

En 2012, les deux étaient dans « Trouble with the Curve ».

14. Donald et Kiefer Sutherland

Donald et Kiefer Sutherland ont partagé l’écran avec leurs rôles de père et de fils dans le film « Forsaken » de 2015.

15. Bruce et Rumer Willis

Rumer a joué aux côtés de son père dans trois films. Elle était dans « The Whole Nine Yards » en 2000, un film dans lequel ses deux sœurs Tallulah et Scout font également une apparition, suivi de « Hostage » en 2005 et de la sortie de 2018 « Air Strike ».

16. Brendan et Domhnall Gleeson

Brendan et Domhnall Gleeson jouent tous les deux des rôles dans la franchise « Harry Potter », bien qu’ils n’aient pas souvent travaillé ensemble car ils jouaient deux personnages très différents.

Domhnall Gleeson a rejoint tardivement la série « Harry Potter », puisqu’il vient d’apparaître dans les deux derniers films « Harry Potter et les Reliques de la Mort », les première et deuxième parties. Il a joué le plus vieux des frères Weasley, Bill, un rôle qui était auparavant tenu par Richard Fish dans le troisième film de la franchise.

Le père de Domhnall, Brendan, a rejoint le casting un peu plus tôt que son fils. Sa première apparition en tant que Mad-Eye Moody était dans « Harry Potter et la coupe de feu ». Il était également dans « Harry Potter et l’Ordre du Phénix » et « Harry Potter et les Reliques de la Mort : Partie 1 », celui dans lequel il était avec son fils.