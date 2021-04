La journée des PATRIOTES est célébrée le troisième lundi d’avril, mais ce n’est pas un jour férié fédéral.

En fait, la Journée des patriotes est célébrée dans quatre États américains, et seuls deux États donnent à leurs citoyens un jour de congé.

La fête des patriotes est-elle un jour férié fédéral?

La Journée des patriotes est un événement annuel célébré dans quatre États américains tous les troisièmes lundis d’avril.

Cependant, la fête des patriotes n’est pas un jour férié fédéral et les bureaux fédéraux sont ouverts.

La fête commémore la bataille de Lexington et Concord, et la bataille de Mentomy, les premières batailles de la guerre d’indépendance américaine.

Les vacances du lundi créent un long week-end de trois jours.

Quels États célèbrent la Journée des patriotes?

La journée des patriotes est un jour férié dans le Massachusetts, le Maine, le Wisconsin et à partir de 2018 dans le Connecticut.

Le gouverneur de l’époque du Connecticut, Dannel Malloy, a signé un projet de loi en 2017 établissant le jour férié non rémunéré.

La journée est un jour férié dans les États du Massachusetts et du Maine uniquement.

Dans le Massachusetts, les célébrations et les reconstitutions des batailles ont lieu chaque année à Lexington Green à Lexington et au Old North Bridge à Concord.

Dans l’état du Wisconsin, le 19 avril est une journée spéciale pour les écoles.

À cette date, les écoles sont tenues d’éduquer les élèves sur les événements et les personnes centrés sur la journée des patriotes.

Que fait la ville de Boston pour célébrer la fête des patriotes?

La célébration la plus importante de la journée des patriotes est le marathon de Boston, qui a lieu tous les jours des patriotes depuis le 19 avril 1897.

Le marathon de Boston est organisé le jour des patriotes chaque année depuis sa création en 1897, même pendant les années de la guerre mondiale, sauf en 2020 et 2021.

En raison de la pandémie de Covid-19, le marathon de Boston 2020 a été reporté à septembre en mars et finalement annulé en mai.