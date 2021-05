La fête des mères pandémique fait mal pour ces mères en deuil perdues à cause du COVID-19

Ils pleurent tous, nus dans leur chagrin.

Une femme ne peut pas parler sans pleurer. Une autre a dit qu’elle ne s’attendait pas à devenir émotive, mais lorsqu’elle commence à parler de sa mère, elle demande un moment pour se remettre du poids instable de la perte. Une autre se souvient de la dernière fois qu’elle a vu sa maman, séparée par du verre, l’angoisse tressant le souffle qui lui prend la gorge.

Pour les personnes qui ont perdu leur mère à cause du COVID-19, cette fête des mères est un rappel d’un vide fraîchement béant. Certains ne fêteront pas du tout la journée. D’autres le marqueront tranquillement.

«Avant cette année, je plaisantais toujours avec mes enfants et disais que la fête des mères était le jour le plus important de l’année», a déclaré Ashlyn Fox, dont la mère et la grand-mère sont décédées du COVID-19 à six jours d’intervalle. « Cette année, je ne veux pas du tout qu’elle existe. Je veux faire comme si elle n’existe pas. »

Depuis le début de la pandémie il y a un peu plus d’un an, elle a tué plus d’un demi-million d’Américains. Plus de 250 000 femmes sont décédées du COVID-19, selon les Centers for Disease Control and Prevention. Beaucoup d’entre elles étaient des mères.

‘Le vide est incroyable’

Tous les jours à 16h30, Fox appelait sa mère. Ils ont parlé pendant qu’elle rentrait chez elle de l’hôpital d’Atlanta où elle travaillait comme infirmière. Ils ont parlé de la journée de Fox et de ses enfants. Sa mère posait des questions sur les petits-enfants – leurs notes, comment sa petite-fille se débrouillait en danse et son petit-fils au basket-ball. Fox demandait si sa mère avait besoin de produits d’épicerie, si elle avait suffisamment de médicaments.

À la fin de chaque conversation, sa mère lui disait: «Je t’aime de tout mon cœur».

Le 1er janvier, à l’aube du nouvel an, la mère de Fox, Anna Rebecca Matthews, est décédée dans un hôpital d’Augusta, en Géorgie. Quelques jours plus tôt, la propre mère de Matthews, Jeannine Cadle, est décédée dans le même hôpital du même virus.

«C’étaient des femmes incroyables et fortes qui faisaient tellement partie de nos vies», a déclaré Fox à propos de sa «maman» et «Meme», qui vivaient ensemble et se sont probablement infectées. « Cette situation a été dévastatrice. »

Lorsque la mère ou la grand-mère de Fox vous a regardé, à chaque fois, c’était comme la première fois. Ils attendaient avec impatience sur leur porche pour accueillir les visiteurs attendus – qu’il s’agisse de l’une de ses trois filles ou de ses huit petits-enfants. Quand vous arriviez, ils vous embrassaient et vous étreignaient et vous rappelaient que la maison ne se trouvait pas dans une maison, mais dans les corps des personnes que nous aimons.

«Nous aurions des soirées pyjama, même en tant qu’adultes, des soirées pyjama chez eux avec nous et nos enfants», a déclaré Fox. « Il n’était pas rare de dire juste un vendredi après-midi » OK, nous allons tous passer la nuit chez Meme « . C’est à quel point nous étions proches. «

Par une journée douce de la mi-décembre, Matthews a commencé à se sentir malade. Fox l’a encouragée à se faire tester. Quelques jours plus tard, elle a été admise à l’hôpital avec le COVID-19, juste au moment où Cadle a commencé à développer des symptômes. Cadle se rendrait à l’hôpital peu de temps après. Le lendemain de Noël, Cadle est décédé. À peine une semaine plus tard, Matthews l’a fait aussi.

La vie de Matthews et Cadle a été définie par la cohésion familiale. Mais ils sont morts seuls, et pour Fox, cette dissonance est difficile à supporter.

«Une chose qui me permet, moi et mes sœurs, de passer la journée, c’est de savoir qu’elles sont ensemble», dit-elle solennellement. « C’est ainsi que nous survivons. »

Le jour de la fête des mères, Fox et ses sœurs ainsi que leurs maris et enfants se rendront dans une cabane dans les montagnes. Être ensemble se sent bien, même si célébrer semble impossible.

Maintenant, quand Fox quitte son travail, ce n’est pas la voix de sa mère qui la porte à la maison. C’est sa sœur Amy. Ils parlent de leurs jours, de leurs enfants et toujours de la perte.

« Le vide est incroyable. Nous essayons de le combler de toutes les manières possibles », a déclaré Fox. «Chaque conversation remonte à COVID. Cela a tellement consommé une grande partie de nos vies. Je serai heureux quand il y aura un jour où nous n’aurons pas à en parler. Je me demande si ça arrivera un jour.

‘J’ai perdu mon monde’

La mère de Yolanda Brooks était plus qu’un parent. Dorothy Babino-Dixon était une confidente, une collègue et une amie.

Brooks et sa mère ont travaillé ensemble dans une agence de soins infirmiers privée à Houston où Brooks était le directeur du bureau et sa mère était une assistante administrative. Chaque fois qu’il y avait un événement local, ils assistaient l’un à l’autre. Brooks a dit qu’ils faisaient tout ensemble, qu’ils se disaient tout. Il n’y avait pas d’espace entre eux.

«Je compose souvent son numéro pour lui dire du« thé ». Puis je pleure », a déclaré Brooks. « Je me sens perdu. »

Babino-Dixon commandait une salle, un «pétard» qui était régent dans l’organisation de sa fille catholique et qui ne laissait jamais rien l’empêcher de la messe. Lorsque Brooks a vu sa mère malade au début de juillet, elle s’est demandé si elle allait assez bien pour se rendre à l’hôpital. Sa mère hésita à la suggestion, disant à sa fille qu’elle était parfaitement capable. Cela l’avait toujours été. À l’insu des deux, ce serait son dernier trajet en voiture.

À l’hôpital, Babino-Dixon a été testé positif au COVID-19. Une semaine après avoir été diagnostiquée et 24 heures après un appel Zoom avec sa famille, Babino-Dixon est décédée.

Le chagrin reste accablant. La nuit, le mari de Brooks la secoue hors de ses cauchemars. Brooks n’a pas l’intention de célébrer la fête des mères. Elle a l’intention de s’allonger dans son lit, de regarder la télévision et de se distraire de ce qui ressemble à un démêlage.

«J’ai perdu mon monde», dit-elle.

‘Toujours précieux’

La dernière fois que Rosie Davis a vu sa mère Mary Castro, c’était par la fenêtre d’une maison de soins infirmiers le jour de la fête des mères 2020. Les maisons de soins infirmiers étaient fermées pour éviter d’exposer les résidents. Davis se souvient que même à travers la vitre, elle pouvait dire que sa mère était faible et désorientée. Elle ne pouvait pas retenir ses cadeaux. Castro, qui s’habillait habituellement pour les visiteurs, était en pyjama. Normalement enthousiaste et attentive, elle semblait sourde et distraite.

« Je lui ai dit au revoir sans savoir que ce serait le dernier jour où je verrais ma mère vivante », a déclaré Davis.

Castro était une mère célibataire qui s’est inscrite à l’école d’infirmières alors qu’elle travaillait au cimetière dans un dépanneur. Elle était impliquée dans le service communautaire, faisant le ministère de la prison pour les femmes incarcérées. Elle était impliquée dans son église. Elle était omniprésente dans la vie de sa famille.

« Elle a toujours été chérie, en tant que personne, en tant que sœur, maman, grand-mère », a déclaré Davis. « C’était quelqu’un que j’admirais en grandissant, vous savez, juste sa force, ses connaissances et sa foi et tout ce qu’elle représentait. »

Quelques jours après la fête des mères, Castro a été emmenée à l’hôpital où elle a subi un test négatif pour le COVID-19 trois fois avant un quatrième test positif. Une radiographie pulmonaire a montré une pneumonie dans un poumon. Elle a reçu de l’oxygène mais la détérioration a été rapide. Le 17 mai, Castro est décédé.

Pour canaliser son chagrin, Davis a créé le Yellow Heart Memorial, qui rend hommage aux personnes décédées du COVID-19.

Davis a déclaré que contrairement aux années précédentes, cette fête des mères sera petite et intime. Déjeuner ou dîner avec son mari et trois enfants adultes.

À l’approche de l’anniversaire de la mort de sa mère, Davis dit qu’elle rejoue les derniers jours de sa mère. Peu de temps avant sa mort, Davis a parlé au téléphone avec sa mère et lui a demandé si elle voulait être mise sous respirateur. Castro a dit non, elle ne voulait pas souffrir. Puis elle a demandé à Davis si elle voulait dire quelque chose.

« Merci d’être qui vous êtes », a déclaré Davis.

«Je t’aime», dit-elle à sa fille. « Quand vous arriverez au paradis, nous nous chercherons les uns les autres. »