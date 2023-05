La fête des mères à Hollywood : Leonardo DiCaprio et d’autres célébrités qui ont fait des choses extravagantes pour leurs mamans

Alors que la plupart des gens offriront des objets traditionnels à leurs mères le jour de la fête des mères, dans le passé, les célébrités ont offert à leurs parents et grands-parents des cadeaux qui changent la vie pendant les vacances de mai.

De nombreuses mères célèbres, en particulier, ont été les premières à soutenir leurs enfants célèbres au début de leur carrière. Par conséquent, il est logique que ces stars hollywoodiennes se donnent beaucoup de mal pour montrer leur appréciation.

Jetez un œil ci-dessous pour découvrir quelles célébrités ont offert des cadeaux flamboyants à leurs mamans à l’occasion de la fête des mères.



1. Léonardo DiCaprio

Pendant des décennies, Leonardo DiCaprio a montré un penchant public pour les femmes qui l’ont aidé à l’élever, sa mère, Irmelin Indenbirken, et grand-mère, Helene Indenbirken. En tant que jeune star montante à Hollywood, DiCaprio a souvent assisté à la cérémonie des Oscars bras dessus bras dessous avec ces deux femmes. De plus, au cours des années qui ont suivi son ascension en tant que l’un des meilleurs acteurs de l’industrie cinématographique, il a continué à assister à la cérémonie avec sa mère.

Irmelin a élevé DiCaprio en tant que mère célibataire avec un revenu fixe dans la région de Los Angeles et l’a aidé à le soutenir pendant ses premières années en tant qu’enfant acteur. Par conséquent, le duo mère-fils partage publiquement une relation étroite depuis des décennies. Pour la fête des mères en 2006, DiCaprio est allé au-delà pour montrer son appréciation pour sa mère et sa grand-mère tout en faisant quelque chose pour aider l’environnement.

DiCaprio a travaillé avec une organisation environnementale appelée TreePeople pour planter tout un bosquet d’arbres en l’honneur des deux femmes.

« Planter des arbres est une excellente façon de dire merci aux mères dans nos vies. En joignant nos forces à TreePeople – le jour de la fête des mères et tous les jours – nous aidons à reboiser les montagnes décimées du sud de la Californie. Il est temps de faire ce que nous pouvons pour la planète », a déclaré DiCaprio dans un communiqué à l’époque.

2. David et Victoria Beckham

Typiquement, le jour de la fête des mères, un fils ou une fille offrira à sa mère une carte-cadeau, lui préparera un petit-déjeuner ou l’invitera à un bon brunch pour montrer qu’il apprécie toutes les années de soutien et de réconfort qu’il a fournis. Cependant, la légende du football et célébrité David Beckham et sa femme créatrice de mode, Victoria, ont décidé d’offrir à leurs mères quelque chose de plus spécial pour la fête des mères.

Lors de la fête des mères en 2013, le couple puissant a acheté leur mère‘s complètement marque–de nouvelles Audi pour environ 50 000 $ pour chaque véhicule. Le couple n’a jamais parlé publiquement du cadeau, mais les deux auraient voulu que les femmes qui les ont élevés sachent à quel point elles apprécient leur soutien tout au long de leur vie.

3. Ashton Kucher

Avant de passer au grand écran et de développer sa marque en tant que star de la télévision populaire, Ashton Kutcher a grandi avec sa famille à Homestead, Iowa. Quand il avait 13 ans, il a travaillé avec son beau-père pour construire une maison pour toute la famille. Le jour de la fête des mères en 2015, Kutcher a décidé de montrer son appréciation pour la merveilleuse enfance que sa mère a contribué à lui donner en remodelant la maison.

« Pouvoir faire ça pour ma mère, c’est comme un rêve de toute une vie. Tu sais, tu grandis et tu as un bon parent, et je ne sais pas s’il y a quoi que ce soit que je puisse faire qui te dise vraiment merci, mais essayer ça fait du bien », a déclaré Kutcher lors d’une interview télévisée.