La fête de Victoria enflamme le débat sur les feux d’artifice

Les feux d’artifice massifs sont depuis longtemps un pilier de la fête de Victoria comme moyen de terminer le long week-end de mai en beauté. Mais tous les Canadiens n’attendent pas avec impatience ces célébrations, s’inquiétant de l’impact des feux d’artifice sur les animaux de compagnie, la faune et les personnes atteintes du SSPT.

En Nouvelle-Écosse, le vétérinaire à la retraite Hugh Chisholm a plaidé en faveur d’une interdiction provinciale des feux d’artifice récréatifs. Il est l’un des organisateurs d’une pétition qui a recueilli près de 15 000 signatures sur Change.org.

“Je ne veux pas être un grincheux assis ici et disant:” Vous ne pouvez pas vous amuser “”, a déclaré Chisholm à CTV News Atlantic la semaine dernière. “Le problème est que le plaisir a un coût pour les autres.”

De nombreux propriétaires de chiens et de chats ont observé leur animal de compagnie se cacher dans la peur chaque fois que le bruit des feux d’artifice peut être entendu. Il y a même eu des histoires d’animaux de compagnie disparus après avoir été effrayés par des feux d’artifice et s’être enfuis.

Mais pour les propriétaires de bétail, les conséquences peuvent être encore plus graves. La pétition de Chisholm a été lancée après qu’un cheval de Canning, en Nouvelle-Écosse, se soit cassé la jambe après avoir paniqué en entendant les feux d’artifice du Nouvel An. La jambe étant irrémédiablement blessée, le cheval a dû être abattu.

“Déclencher une telle panique chez le bétail peut également entraîner des pertes financières dévastatrices dues aux factures vétérinaires, à la mort d’animaux et à l’incapacité humaine de travailler en raison de blessures subies en essayant de manipuler des animaux paniqués”, indique la pétition.

Les feux d’artifice peuvent également causer des perturbations importantes pour la faune, en particulier les oiseaux. Une étude de 2011 a révélé qu’après un feu d’artifice pour le réveillon du Nouvel An aux Pays-Bas, des milliers d’oiseaux ont fui “en masse”. Les chercheurs disent que ces vols paniqués peuvent entraîner une perte d’énergie, une désorientation, une réduction de l’apport alimentaire lors du déplacement vers un site d’alimentation inconnu et même un affaiblissement des fonctions immunitaires.

“Nous estimons que des centaines de milliers d’oiseaux aux Pays-Bas prennent leur envol à cause des feux d’artifice”, ont déclaré les chercheurs.

Et au Royaume-Uni, les médias britanniques et la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals ont rapporté en novembre dernier qu’un cerf terrifié s’était brisé ses propres bois après avoir fui les bruits de feux d’artifice.

Les bruits forts et l’odeur de la fumée des feux d’artifice peuvent également déclencher un trouble de stress post-traumatique chez les anciens combattants ainsi que les survivants de la violence armée, selon le US National Center for PTSD. Dans une enquête menée par Anciens Combattants Canada en 2013 auprès d’anciens combattants libérés du service entre 1998 et 2012, 13,1 % des répondants ont déclaré souffrir de SSPT.

ALTERNATIVES AU FEU D’ARTIFICE

Dans le parc national de Banff, qui abrite de nombreuses espèces protégées, les villes de Banff et de Canmore en Alberta sont passées à l’utilisation de feux d’artifice à faible bruit et à basse altitude en 2018 afin de minimiser l’impact sur la faune.

Les écrans de drones impliquant entre 20 et plus de 2 000 véhicules aériens sans pilote équipés de LED ont également gagné en popularité en tant qu’alternative aux feux d’artifice. Aux États-Unis, plusieurs communautés situées à la frontière entre la Californie et le Nevada prévoient de passer aux spectacles de drones pour leurs feux d’artifice du 4 juillet de cette année avant la saison des feux de forêt.



Avec des fichiers de CTV News Atlantic et Reuters