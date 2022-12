La fête de quartier de Trevon Roots met en lumière la victoire éclatante de Marmion sur Leo – Shaw Local

AURORA – Bloquer les tirs est tout simplement ce que fait Trevon Roots.

Il y a plus dans l’histoire de sa présence sur le terrain de basket. Cela commence certainement là, cependant.

Roots, un attaquant senior de Marmion, a lui-même organisé une fête de quartier alors que Marmion a remporté une victoire 58-28 contre Leo mardi. L’attaquant de 6 pieds 6 pouces a terminé avec 22 blocs, huit rebonds et neuf blocs pour souligner un effort individuel exceptionnel.

« Il a eu quelques [similar defensive showings]”, a déclaré l’entraîneur de Marmion, Joe Piekarz. «À Fenwick, il avait des blocs à deux chiffres. C’est ce qu’il fait : il bloque les tirs. Il affecte très bien les tirs et les autres gars savent que, quand il tourne, il va y avoir une balle perdue quelque part, allez chercher ça et partez. C’est en quelque sorte notre aliment de base toute l’année.

De toute évidence, Roots a « toujours aimé jouer en défense ».

“Chaque fois que j’ai la chance d’aider mon équipe, si je peux bloquer un tir ou [affect it] et leur faire manquer ça, ça me va », a déclaré Roots. “Donc, tant que nous pouvons simplement aller là-bas, remporter une victoire et que je peux aider l’équipe d’une manière ou d’une autre, c’est comme ça que je veux le faire.”

“J’ai toujours été un bloqueur de tirs, donc nous le savons en tant qu’équipe”, a poursuivi Roots. “Si quelqu’un se fait battre, il dira ‘aide’ et il sait que je serai là pour aider la plupart du temps.”

Roots n’était certainement pas le seul à aider les cadets (6-3, 2-2) à remporter une victoire confortable. Le garde principal Jabe Haith a suivi avec 15 points, 10 rebonds et cinq passes décisives. Collin Wainscott a récolté huit points et cinq rebonds, tandis que Jacob Piceno a récolté cinq points et trois rebonds.

Les cadets ont tenu Leo (3-3, 1-2) sans but sur le terrain au deuxième quart, n’accordant qu’un seul lancer franc de Keeland Jordan avec 29 secondes à jouer avant la mi-temps. Leo était 0 pour 10 sur le terrain au deuxième quart et a eu cinq revirements lors d’une nuit offensive difficile.

Marmion menait 48-20 à la fin du troisième quart-temps et a soutenu le gros effort tout le reste du chemin.

“Lorsque nous sommes actifs du côté défensif, cela mène à beaucoup d’autres opportunités”, a déclaré Piekarz. «Nous étions très actifs défensivement, avec de très bonnes rotations et Jabe et Trevon font un bon travail affectant les tirs. Mais, alors, nos gardes nettoient aussi les rebonds. Une fois que nous avons fait cela, nous pouvons passer à la transition et cela s’enchaîne très bien.

Haith et Roots sont d’anciens coéquipiers de l’AUA et les meilleurs amis hors du terrain. Ainsi, le rapport sur le terrain s’épanouit certainement.

“Il a un très bon jeu: All-around, évidemment”, a déclaré Roots à propos de Haith. «Il peut tirer, il a une très bonne vision, donc ça m’aide. Quand je serai ouvert, il me verra. Quand d’autres personnes sont ouvertes, il leur donne le ballon quand ils en ont besoin.

L’éthique de travail de Roots ressort le plus chez Haith.

“Nous étions ensemble tous les jours pendant l’été et j’ai vu tout ce sur quoi il travaillait”, a déclaré Haith. « Jump shot, tu sais ? [Tonight] il a frappé deux trois. L’année dernière, il n’était pas vraiment comme ça. L’année dernière – je n’essaie pas de le jeter sous le bus – il avait zéro trois. Cette année, il fait partie de notre top quatre [in makes] donc c’est juste la quantité de travail qu’il a fait. C’est incroyable à voir. C’est à quel point il s’amuse là-bas aussi. J’adore le voir.

Si Roots était un joueur adverse sur Haith, le pull-up de milieu de gamme est “certainement le plus difficile” à arrêter.

“Parce qu’il s’élève si haut et qu’il a cette longueur, vous ne pouvez pas vraiment l’arrêter”, a déclaré Roots.

Leo a été rythmé par les 11 points, trois rebonds et deux contres de Jordan. Malakhi Adams avait six points et Ramone Little quatre points.