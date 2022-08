La Fête de la Vigne de Genève revient en septembre dans un nouveau lieu – Shaw Local

Le Festival de la Vigne revient à Genève du 9 au 11 septembre dans un nouveau lieu. L’événement de cette année aura lieu sur les rues South 4th et James.

« Tout ce que vous aimez dans ce festival se trouve dans un nouvel endroit. La police de Genève a fait un travail phénoménal pour assurer la sécurité de tous ceux qui traversent State Street lors du précédent Festival of the Vines. Cependant, il a été décidé d’un commun accord que l’événement se déplacerait de l’autre côté de la rue vers les rues James et South Fourth », a déclaré Laura Rush, directrice de la communication de la Chambre de commerce de Genève.

Selon un communiqué de presse de la chambre, les restaurants membres de la Chambre de Genève seront présentés avec une variété de vins à l’achat. Il y aura également des offres de bière et de seltz.

Depuis plus de 40 ans, les restaurants se sont installés sous une immense tente offrant trois de leurs articles de signature préférés. Les visiteurs achètent des billets et achètent un “goût” dans l’un des restaurants présentés dans la tente, tandis que des vins uniques du monde entier seront disponibles à l’achat, indique le communiqué.

Profitez d’artistes musicaux polyvalents locaux et de la région de Chicago sur scène. D’autres événements pendant le festival incluent un spectacle d’art et d’artisanat, des événements de marchands de vin, des stands d’affaires, des activités pour les enfants et des promenades en calèche gratuites ainsi que du shopping dans le centre-ville historique de Genève.

Les horaires varient selon les événements individuels et l’achat de nourriture et de vin.

Les billets peuvent être achetés à l’avance à partir du 22 août à https://www.genevachamber.com/product/festival-of-the-vine-tickets/. Les billets doivent être récupérés au bureau de la Chambre avant le 7 septembre ou seront conservés à Will Call pendant l’événement. Aucun remboursement ne sera émis pour les billets non utilisés.

Un horaire complet sera disponible à la mi-août sur genevachamber.com.