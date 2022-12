La fête de la télévision en streaming est terminée. Vient maintenant la gueule de bois

Vous êtes-vous déjà réveillé, les yeux troubles et épuisé, après avoir regardé de façon excessive jusqu’aux petites heures du matin ? C’était en 2022 pour l’industrie de la télévision en streaming.

Et maintenant, nous en payons le prix.

Avant cette année, la décennie de croissance ininterrompue du nombre d’abonnés de Netflix a attiré presque toutes les grandes sociétés de divertissement d’Hollywood (et certaines grandes sociétés de technologie également) pour adopter le streaming comme l’avenir de la télévision. Disney et Apple ont lancé leurs services de streaming en 2019. HBO Max et NBCUniversal’s Peacock ont ​​rejoint la mêlée en 2020. Paramount Plus et Discovery Plus se sont accumulés en 2021.

Ces soi-disant guerres du streaming ont apporté de nombreux avantages aux consommateurs. Avide de votre adhésion, de nouveaux services lancés avec du contenu à gros budget à petits prix. Certains offraient des promotions réduisant encore plus le coût. Pendant une grande partie de la pandémie, un défilé de films théâtraux a été diffusé le jour même de leur sortie en salles, parfois sans frais supplémentaires.

Disney+



Mais maintenant, les prix des abonnements augmentent: la dernière hausse a touché les membres de Disney Plus jeudi, après que Apple TV Plus et Hulu aient augmenté en octobre et que Netflix ait augmenté les prix aux États-Unis plus tôt cette année. De nouvelles mesures de répression du partage de mots de passe sont sur le point d’arriver. Et les publicités apparaissent sur les services de streaming où les binges étaient toujours sans publicité auparavant.

Cette année a fait remonter les coûts des combats à la surface. L’année prochaine, les batailles entre ces géants révéleront probablement ses premières victimes. La question est de savoir combien vous pouvez souffrir aussi.

Pour les entreprises impliquées, c’est un combat à gros enjeux. Dans la course pour rattraper le budget annuel de Netflix, désormais de 17 milliards de dollars, consacré aux émissions et aux films, de nouveaux concurrents ont investi leurs propres milliards dans des services rivaux. Dépenser 10 milliards de dollars par an pour la programmation originale est essentiellement le droit d’entrée pour les grandes ligues du streaming, Jason Kilar – un PDG qui a lancé à la fois Hulu et HBO Max – dit cette semaine.

Mais cette année, le train de marchandises de croissance de Netflix – celui qui avait entraîné tout Hollywood vers le streaming – a sauté les rails. Et puis, partout, tout a commencé à dérailler.

La bascule de Netflix

Au premier semestre 2022, Netflix a signalé ses premières pertes d’abonnés en une décennie. Lorsque la société a signalé 200 000 comptes perdus en avril, 30 % de la valeur marchande de Netflix s’est évaporée du jour au lendemain. Trois mois plus tard, 970 000 autres abonnés avaient disparu.

Sous le choc d’une sorte de crise d’identité d’entreprise, Netflix a fait face en se lançant tête baissée dans des stratégies radicalement différentes, dont certaines avaient été rejetées pendant des années.

Avant même de divulguer la diminution de son adhésion, Netflix a commencé à tester les frais de partage de mot de passe dans quelques comtés. Sa répression commencera à se déployer plus largement l’année prochaine, visant à amener environ 100 millions de personnes à payer après avoir accaparé le compte de quelqu’un d’autre.

À peine six mois après avoir signalé des baisses d’abonnés, Netflix a introduit un nouveau niveau moins cher avec de la publicité, après avoir normalisé la surveillance sans publicité comme modèle de facto pour le streaming. Et il teste les eaux avec une programmation en direct, une autre première. Il a un spécial comédie Chris Rock en direct prévu pour début 2023, et Netflix flirterait avec ajouter des sports en direct aussi.

Netflix



Pourtant, avant que l’une de ces nouvelles mesures ne puisse faire la différence, ses pertes d’abonnés se sont déjà inversées. Les nouveaux membres qui se sont joints depuis juin ont plus que compensé ceux perdus au cours des six premiers mois. Bien qu’il soit prévu de terminer l’année avec sa croissance d’abonnés en streaming la plus faible depuis l’époque où les DVD par courrier constituaient encore une partie importante de son activité, la programmation de Netflix trouve un public massif : trois de ses cinq émissions les plus regardées ont été diffusées. cette année. (Les deux autres sont sortis fin 2021.)

Mais le plus gros des dégâts a été fait. La diminution du nombre de membres de Netflix a envoyé des ondes de choc à travers Hollywood, faisant sortir les jambes de la présomption qu’un gros pari sur le streaming signifierait des jackpots plus tard.

La frénésie de Disney va trop loin

Disney avait depuis longtemps averti les investisseurs que son pari sur le streaming serait coûteux, mais le PDG de Disney ne s’attendait pas à ce que cela lui coûte son travail.

Disney Plus, le joyau de la couronne de la stratégie de streaming de l’entreprise, est devenu le combattant le plus réussi des guerres de streaming. Il a grimpé à plus de 100 millions de membres début octobre, battant tout autre nouveau service. “Il n’a fallu que trois petites années à Disney Plus pour passer d’une entreprise naissante à un leader de l’industrie”, a déclaré le PDG Bob Chapek en novembre. Moins de deux semaines plus tard, il a été licencié.

Les péchés perçus par Chapek étaient divers. Les analystes, les investisseurs et les clients de Disney ont pointé du doigt : des augmentations de prix et des frais dans les parcs Disney qui semblaient exagérés au milieu d’une inflation record, une restructuration interne qui a nui au moral et compliqué la bureaucratie, des réponses maladroites à des questions litigieuses comme un projet de loi anti-LGBTQ en Floride et la léthargie face à l’assaut de la coupe de cordon sur les activités d’ESPN, autrefois un moteur de profit lucratif pour Disney.

Mais les lacunes de Chapek comprenaient également un échec à adapter l’activité de streaming de Disney pour commencer à générer des revenus sur les milliards de dollars qui y ont été versés. La société avait cartographié les pertes maximales de Disney Plus au cours de son exercice 2021. Mais au cours de l’exercice 2022 qui vient de se terminer en octobre, les pertes totales de streaming de Disney ont été plus du double de celles de l’exercice 2021. Les pertes n’ont pas atteint leur apogée l’année dernière – elles n’avaient augmenté qu’une partie de l’ascension.

Dans un geste surprise, Le conseil d’administration de Disney a évincé Chapek le mois dernier et a sorti Bob Iger, son prédécesseur, de sa retraite pour diriger à nouveau l’entreprise.

Pourtant, Chapek a été lancé quelques semaines à peine avant le déploiement de deux de ses mesures de rentabilité prévues pour Disney Plus. Jeudi, le service a lancé son niveau financé par la publicité, le fixant au niveau de 8 $ par mois que les membres pouvaient diffuser sans publicité auparavant, tout en augmentant simultanément le niveau sans publicité de 3 $ à 11 $ par mois.

Ce ne sera pas la dernière augmentation de prix sur votre facture de streaming.

Combats sur tous les fronts

Netflix et Disney Plus n’étaient pas les seuls services en proie à 2022.

Ollie Upton/HBO



HBO Max est en plein bouleversement, après que sa propriété a encore changé. En avril, HBO Max est devenu la propriété de la société nouvellement formée Warner Bros. Discovery, une fusion de le géant de la chaîne câblée Discovery avec WarnerMediaqui AT&T avait acheté pour 85 milliards de dollars moins de quatre ans auparavant. Avec une montagne de dettes et le célèbre PDG frugal de Discovery, David Zaslav, en tant que dirigeant, Warner Bros. Discovery a annulé une longue liste d’émissions et de films HBO Max, y compris un Film Batgirl presque terminé qui aurait coûté 90 millions de dollars.

Et là aussi, les coûts finiront par se répercuter sur vous.

L’année prochaine, HBO Max se combinera avec Discovery Plus en un seul service. En plus de mettre des tarifs de prestige comme House of the Dragon à côté de succès de téléréalité de base comme Fiancé de 90 jours, la fusion de HBO Max à 15 $ par mois avec Discovery Plus à 7 $ par mois peut entraîner une augmentation des prix pour certains abonnés.

Si tel est le cas, il rejoindrait les hausses de prix chez Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, Hulu et Apple au cours des 12 derniers mois. Parmi les principaux services de streaming américains, seuls Paramount Plus et Peacock n’ont pas encore augmenté leurs prix récemment.

Et, du moins selon Kilar, pour être l’un des gagnants les plus rentables de la guerre du streaming, les services auront éventuellement besoin que les abonnés moyens dans le monde paient environ 15 dollars par mois.

Cela peut sembler être ce que vous payez déjà pour beaucoup d’entre eux. Mais si vous êtes aux États-Unis, votre prix devra probablement augmenter encore plus pour compenser les frais d’abonnement inférieurs facturés ailleurs. Aux États-Unis, le niveau standard de Netflix – son plan le plus populaire – est de 15,50 $ par mois. Mais au Brésil, la plus grande économie d’Amérique latine, le même plan coûte la moitié. En Inde, le niveau standard de Netflix équivaut à 6 $ et vous pouvez obtenir un forfait mobile uniquement pour moins de 2 $.

Pour qu’un service mondial atteigne une moyenne de 15 $, les prix des abonnements devront augmenter partout.

Certaines des difficultés de 2022 semblaient jouer en faveur des clients en streaming, comme le nouveau niveau financé par la publicité de Netflix. Lancé en novembre, c’est le moyen le moins cher de débloquer son service depuis des années. Mais même ici, un crochet droit pointu est sur le point d’atterrir peu de temps après. Au début de l’année prochaine, Netflix commencera à sévir contre le partage de mots de passe avec de nouveaux frais. Après des années de relativement laxisme en matière d’application, les nouveaux frais de partage de compte “seront une grande priorité” en 2023, a déclaré mardi le co-PDG de Netflix, Ted Sarados, lors d’une conférence UBS.

“Tout comme une augmentation de prix, cela ne rend personne si heureux”, a-t-il concédé.

Alors foncez, tant que vous pouvez encore vous le permettre. Et puis, si tu ne peux pas, au moins peut-être rattraperas-tu un peu de sommeil.