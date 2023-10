La fête d’anniversaire de Skilla Baby à Détroit est interrompue prématurément après des problèmes de salle | Musique du Michigan | Détroit

Cliquez pour agrandir Kahn Santori Davison Skilla Baby se produisant le jour 313.

« We Eat The Most Birthday Bash » du rappeur de Détroit Skilla Baby semblait voué à l’échec avant même qu’il ne commence. Initialement prévu pour avoir lieu au Masonic Temple Theatre, le spectacle a été annulé à la dernière minute et déplacé dans une nouvelle salle pour être ensuite fermé à mi-parcours.

Le manager de Skilla Baby, Eastside Juan, a confirmé Horaires du métro que les pompiers ont arrêté le spectacle à la Riverside Marina vers 20h30, seulement quelques chansons dans le set du rappeur. Vidéos du concert montrent Skilla Baby et d’autres disant à la foule de «reculer», ce qui, selon Juan, était dû aux membres du public sautant par-dessus les barrières de sécurité.

Le chef du service d’incendie de Détroit, James Harris, raconte Horaires du métro le spectacle a été écourté parce que les organisateurs n’avaient pas le permis d’utilisation approprié, ni le personnel de sécurité ou de personnel médical d’urgence sur place.

« Si vous ne respectez pas les règles, c’est la norme dans tout le pays », dit-il à propos de l’arrêt du concert. « Nous ne voulons que personne ne soit blessé. »

Le chef Harris n’a pas pu confirmer s’il y avait eu un incident spécifique préoccupant en matière de sécurité lors du salon.

Dans une publication sur les réseaux sociaux, Skilla Baby a affirmé que le spectacle du temple maçonnique avait été annulé après que la police de Détroit ait contacté le lieu pour lui faire part de ses inquiétudes concernant des menaces de violence. DPD et l’opérateur de la salle AEG Presents n’ont pas voulu le dire Horaires du métro si une menace spécifique était proférée.

