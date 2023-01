La fessée d’un enfant est-elle légale au Royaume-Uni ? Loi sur la fessée de votre enfant – The Sun

Dans le passé, les PARENTS ont peut-être eu recours à la gifle de leurs enfants s’ils pensaient qu’ils se comportaient mal.

Cependant, cette pratique est désormais interdite dans de nombreux pays du Royaume-Uni, ce qui pourrait entraîner une peine de prison. C’est ce que nous savons.

Frapperiez-vous jamais vos enfants? La pratique est toujours légale – à moins qu'une force déraisonnable ne soit utilisée

Quelle est la loi sur la fessée de votre enfant au Royaume-Uni ?

Il est légal pour un soignant ou un parent de frapper son propre enfant à ce qui équivaut à une “peine raisonnable” selon l’article 58 de la loi de 2004 sur les enfants.

Cependant, toute sanction supérieure à ce qui est considéré comme “raisonnable” est illégale.

Le problème est que certaines personnes ne savent pas ce que signifie “punition raisonnable” – l’âge de l’enfant et la force de la gifle étant également pris en compte.

Frapper un enfant d’une manière qui cause des blessures, des lésions corporelles réelles, des lésions corporelles graves ou de la cruauté envers les enfants est illégal.

Et la fessée des enfants par les enseignants, les puéricultrices et les puéricultrices – qui était autrefois autorisée – est désormais interdite.

L’avis sur le droit de l’enfant stipule: Il est illégal pour un parent ou un tuteur de frapper son enfant, sauf si cela équivaut à une “punition raisonnable”. Cette défense est prévue à l’article 58 de la loi de 2004 sur les enfants, mais elle n’est pas définie dans cette législation. La question de savoir si une « gifle » équivaut à une peine raisonnable dépendra des circonstances de chaque cas, en tenant compte de facteurs tels que l’âge de l’enfant et la nature de la gifle. Il existe des directives strictes concernant l’utilisation de sanctions raisonnables et il ne sera pas possible de s’appuyer sur la défense si vous utilisez des châtiments corporels sévères sur votre enfant, ce qui équivaut à des blessures, des lésions corporelles réelles, des lésions corporelles graves ou de la cruauté envers les enfants.

Cependant, si quelqu’un est employé à titre privé par les parents de l’enfant – par exemple en tant que baby-sitter ou nounou – il peut être autorisé à frapper.

En raison de la confusion entourant ce qui est ou n’est pas une infraction, le directeur des poursuites publiques d’Angleterre et du Pays de Galles a élaboré une norme d’inculpation.

Pour des blessures encore plus graves – entraînant des coupures, des ecchymoses multiples, des fractures, des os cassés, des dents cassées ou une perte de conscience – un parent pourrait être accusé de lésions corporelles réelles.

La Suède est devenue le premier pays au monde à interdire la fessée à la maison en 1979 lorsqu’elle a interdit les châtiments corporels.

La mesure de 2011 relative aux droits des enfants et des adolescents (Pays de Galles) a été adoptée, elle a innové. Nous avons eu le courage d’être les premiers au Royaume-Uni, et parmi quelques-uns en Europe et dans le monde, à mettre en place de tels arrangements. Je suis déterminé à continuer de tenir cet engagement.

« Notre compréhension de ce qui est nécessaire pour protéger et soutenir les enfants et leurs familles a considérablement changé au fil des ans, et les normes sociétales ont changé en conséquence.

« Il ne peut plus être acceptable dans une société moderne et progressiste que des enfants soient punis physiquement. Il est juste qu’en tant que gouvernement, nous prenions des mesures pour protéger les enfants et aider les parents à utiliser des alternatives positives et efficaces aux châtiments corporels.

Blessures pouvant être considérées comme des voies de fait simples : broute

Rayures

Abrasions

Ecchymoses mineures

Gonflement

Rougeur de la peau

Coupes superficielles

Un œil “au beurre noir”

Peut-on aller en prison pour avoir giflé son enfant ?

L’Écosse a interdit de frapper les enfants.

La loi de 2019 sur les enfants (protection égale contre les agressions), entrée en vigueur le 7 novembre 2020, interdit les châtiments corporels et la discipline des enfants.

Les ministres écossais ont supprimé la défense légale du “châtiment raisonnable” qui permettait aux parents de frapper un enfant de moins de 16 ans.

Le gouvernement a même conseillé aux Écossais qui voient un parent frapper leur enfant d’appeler le 999 et de signaler un crime.

Sous le titre “si vous voyez quelqu’un punir physiquement son enfant”, le conseil disait : “Vous devez appeler le 999 pour signaler un crime en cours ou si un enfant ou un jeune est en danger immédiat.

“Vous pouvez également appeler la police au 101 si vous pensez qu’un crime a été commis.”

L’Écosse a été le premier pays du Royaume-Uni à interdire tous les châtiments corporels infligés aux enfants.

Le Pays de Galles a également approuvé une interdiction à ce sujet, qui est entrée en vigueur en 2022.

Le ministre gallois des enfants, Huw Irranca-Davies, a déclaré qu’il n’y avait pas de place pour les châtiments corporels infligés aux enfants dans un Pays de Galles moderne et progressiste.

Wales Online le cite : “Le gouvernement gallois est à juste titre fier de son bilan en matière de promotion des droits de l’enfant et de travail pour garantir à tous les enfants du Pays de Galles le meilleur départ dans la vie.

«En tant que ministre de l’enfance, je travaillerai pour garantir le respect des droits de chaque enfant et jeune au Pays de Galles afin qu’ils puissent grandir et mener une vie heureuse et saine et devenir des citoyens responsables et actifs.

L’Angleterre n’a actuellement aucune loi interdisant de frapper les enfants, ce qui signifie qu’il est peu probable que les parents frappent les enfants en invoquant le « châtiment raisonnable ».

L’organisme de bienfaisance pour enfants NSPCC est contre la fessée et revendique cette habitude : Donne aux enfants un mauvais exemple de la façon de gérer les émotions fortes

Peut amener les enfants à frapper ou intimider d’autres enfants

Peut encourager les enfants à mentir parce qu’ils ont peur d’être frappés

Peut aggraver un comportement provocant

Conduit à un enfant plein de ressentiment ou en colère, endommageant ainsi la relation familiale.

L’enfant est-il victime d’agression ?

En octobre 2017, un père qui aurait frappé son fils de cinq ans sur le fond pour avoir cassé un pot de fleurs a été accusé de voies de fait.

L’homme de 25 ans a affirmé qu’il avait frappé l’enfant comme un châtiment raisonnable – mais il a maintenant comparu devant le tribunal pour voies de fait causant des lésions corporelles réelles.

La procureure Christine Hart a déclaré que des ecchymoses étaient apparues sur le jeune garçon après l’agression présumée du 23 mai.

Mais l’avocat de la défense, Greg Peters, a déclaré que son client n’acceptait pas que les ecchymoses aient été causées par la claque au domicile de l’homme à Chard, Somerset.

Le tribunal de première instance de Somerset à Yeovil a appris que le père, qui ne peut être nommé pour des raisons juridiques, a admis avoir frappé l’enfant, mais a déclaré que cela ne suffisait pas pour avoir causé une blessure.

Le père n’a inscrit aucun plaidoyer.

