La Ferrari victorieuse de Michael Schumacher en F1 en 2003 sera mise aux enchères

La Ferrari avec laquelle la légende de la Formule 1 Michael Schumacher a remporté le titre de champion du monde 2003 sera mise aux enchères par Sotheby’s mercredi.

La F2003-GA, Châssis 229 est estimée entre 7,5 et 9,5 millions de francs suisses (7,6 et 9,6 millions de dollars) lorsqu’elle sera proposée lors de la Luxury Week de Sotheby’s à Genève.

C’est “l’une des voitures de Formule 1 les plus importantes de tous les temps”, ont déclaré les commissaires-priseurs.

Schumacher a couru neuf fois dans la voiture, remportant cinq Grands Prix au cours de la saison 2003 et la conduisant lorsqu’il a décroché le titre au Japon.

“C’est l’une des Ferrari avec le plus de victoires dans l’histoire du constructeur, donc c’est une voiture très importante dans l’histoire de la course automobile”, a déclaré à l’AFP Vincent Luzuy, de la filiale Sotheby’s chargée des ventes de voitures de luxe.

Conçu par Rory Byrne et Ross Brawn, le F2003-GA présentait un empattement plus long pour améliorer l’aérodynamisme, a-t-il expliqué.

Il a été présenté au Grand Prix d’Espagne, la cinquième course de la saison 2003. Le châssis 229 est de loin le plus réussi des six F2003-GA qui ont été construits.

Schumacher l’a conduit à la victoire en Espagne et a également remporté les Grands Prix d’Autriche, du Canada, d’Italie et des États-Unis dans la voiture.

Il a également remporté la pole position en Espagne, en Autriche et en Italie dans la voiture, et les tours les plus rapides en Autriche, en Italie et aux États-Unis.

– ‘Réel plaisir’ –

La voiture a propulsé Schumacher vers son sixième titre de F1 – un total qui a vu l’Allemand dépasser les cinq remportés par l’Argentin Juan Manuel Fangio dans les années 1950.

Cela a également aidé Ferrari à remporter un 13e championnat des constructeurs – le cinquième consécutif de l’équipe italienne.

“C’est un vrai plaisir de la conduire”, a déclaré le fils du pilote de F1 de Schumacher, Mick, après avoir fait rouler la voiture sur le circuit Fiorano de Ferrari.

“C’est à ce moment-là que les voitures sonnaient le mieux, roulaient le mieux”, a-t-il déclaré, citant le moteur V-10 de trois litres.

Luzuy a déclaré que de telles voitures de F1 étaient rares sur le marché.

“Nous avons pas mal de collectionneurs intéressés”, a-t-il déclaré.

« En 2017, nous avons vendu une voiture de la saison 2001 également pilotée par Schumacher. À l’époque, nous avions estimé la voiture à 3,5 millions de dollars et au final elle s’est vendue 7,5 millions de dollars, donc cela prouve qu’il y a toujours un intérêt particulier pour ces voitures, surtout celles qui ont un tel historique », a-t-il déclaré.

La voiture a été vendue à New York à un acheteur américain.

Schumacher n’a pas été vu en public depuis qu’il a subi de graves blessures dans un accident de ski en 2013.

– Des bijoux à gagner –

La Geneva Luxury Week de Sotheby’s a débuté vendredi, avec une gamme de bijoux, de montres et de sacs à main de créateurs.

Les amateurs de joaillerie pourront tenter d’acquérir un diamant taille coussin fantaisie bleu vif pesant 5,53 carats, estimé entre 11 et 15 millions de francs suisses.

Il fait partie de la collection De Beers Exceptional Blue – un groupe de huit diamants bleus fantaisie rares d’une valeur totale de plus de 70 millions de dollars, vendus à Genève, New York et Hong Kong.

Un autre lot exceptionnel est un fin bracelet en émeraudes et diamants des années 1850 de la collection de l’impératrice Eugénie (1826-1920), épouse de l’empereur français Napoléon III. Il est estimé entre 60’000 et 80’000 francs suisses.

