La Ferrari 250 GTO de l’ancien pilote de Formule 1 Karun Chandhok prend feu sur la piste à Goodwood Revival

Les courses vintage dans des événements tels que le Goodwood Revival et le Monterey Motorsports Reunion peuvent sembler un frein. Mais gardez à l’esprit que ce n’est pas moins dangereux que toute autre forme de course. Cela a été démontré à la vue de tous lorsque l’ancien pilote de Formule 1 Karun Chandhok s’est retrouvé la proie d’un incendie, alors qu’il pilotait l’une des 36 Ferrari 250 GTO au Goodwood Revival.

Le Goodwood Revival bat son plein pour 2023. Jenson Button, Johnny Herbert, Mark Webber et Karun Chandhok, entre autres, ont participé à cet événement emblématique. Mais l’enfer s’est déchaîné lorsque la voiture de Chandhok a pris feu.

Il courait en quatrième position et pendant un virage, la voiture a commencé à cracher du feu, Chandhok ayant apparemment également perdu le contrôle de la voiture.

Cependant, Chandhok a fait preuve d’une immense vigilance en évitant ce qui aurait pu être un accident mortel.

À LIRE : « Intervention rapide » : Carlos Sainz remercie la police de Milan après une tentative de vol de montre

La voiture a fait un tête-à-queue à 360 degrés, après quoi Chandhok a repris le contrôle et a conduit le véhicule sur l’herbe, loin de la piste, pour s’échapper rapidement.

La voiture est peut-être endommagée, mais la situation s’est déroulée au mieux tant pour Chandok que pour la 250 GTO.

Tout allait bien à la fin et Chandhok s’est adressé à X, anciennement connu sous le nom de Twitter, pour faire savoir à ses fans qu’il allait effectivement bien, à l’exception de ses chaussures qui avaient fondu à cause de la chaleur extrême à l’intérieur du véhicule en feu.

Chandhok a écrit : « Heureusement de s’en sortir avec rien de plus qu’une botte fondue…. Quelque chose a explosé et a grippé les roues arrière et m’a fait tourner. C’est vraiment dommage de terminer une course avec la voiture GT de mes rêves comme ça, mais je suis heureux de m’en sortir bien ! »

A LIRE AUSSI : Daniel Ricciardo pourrait manquer Singapour, selon Japan Circuits, selon Christian Horner

Les fans se sont rendus sur la plateforme de médias sociaux pour partager leur appréciation pour le conducteur et sa prise de conscience qui l’a sorti de ce qui aurait pu dégénérer en une issue pire.