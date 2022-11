La Ferrari 2003 de Michael Schumacher atteint un record de 13 millions de dollars aux enchères

La Ferrari dans laquelle la légende de la Formule 1 Michael Schumacher a remporté le titre de champion du monde 2003 s’est vendue plus de 13 millions de dollars aux enchères à Genève mercredi.

A LIRE AUSSI | Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022 : Luka Modric à la tête de la campagne de Croatie alors que Zlatko Dalic nomme son équipe

“Cette voiture remarquable a atteint un prix record mondial pour une Formule 1 de l’ère moderne”, a déclaré le commissaire-priseur de Sotheby’s après la F2003-GA, le châssis 229 vendu pour 13 millions de francs suisses (13,2 millions de dollars).

Le précédent record était détenu par une autre Ferrari pilotée par Schumacher, un modèle F2001 vendu par Sotheby’s à New York en 2017 pour 7,5 millions de dollars.

Le prix final, proposé par un enchérisseur téléphonique non identifié après une guerre d’enchères de plus de 40 minutes, a largement dépassé les attentes, la maison de vente aux enchères estimant en prévente que la voiture rapporterait jusqu’à 9,5 millions de francs suisses.

C’est “l’une des voitures de Formule 1 les plus importantes de tous les temps”, ont déclaré les commissaires-priseurs.

Schumacher a couru neuf fois dans la voiture, remportant cinq Grands Prix au cours de la saison 2003 et la conduisant lorsqu’il a décroché le titre au Japon.

Il n’a pas été vu en public depuis qu’il a été grièvement blessé dans un accident de ski en 2013.

“C’est l’une des Ferrari avec le plus de victoires dans l’histoire du constructeur, donc c’est une voiture très importante dans l’histoire de la course automobile”, a déclaré à l’AFP Vincent Luzuy, de la filiale Sotheby’s chargée des ventes de voitures de luxe.

Conçu par Rory Byrne et Ross Brawn, le F2003-GA présentait un empattement plus long pour améliorer l’aérodynamisme, a-t-il expliqué.

Le modèle a été présenté au Grand Prix d’Espagne, la cinquième course de la saison 2003. Le châssis 229 est de loin le plus réussi des six F2003-GA qui ont été construits.

Schumacher l’a conduit à la victoire en Espagne et a également remporté les Grands Prix d’Autriche, du Canada, d’Italie et des États-Unis dans la voiture.

Il a également remporté la pole position en Espagne, en Autriche et en Italie dans la voiture, et les tours les plus rapides en Autriche, en Italie et aux États-Unis.

La voiture a propulsé Schumacher vers son sixième titre de F1 – un total qui a vu l’Allemand dépasser les cinq remportés par l’Argentin Juan Manuel Fangio dans les années 1950.

Cela a également aidé Ferrari à remporter un 13e championnat des constructeurs – le cinquième consécutif de l’équipe italienne.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives ici