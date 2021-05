La ferraille d’unification de Taylor-Ramirez était la boxe à son meilleur – le sport en a plus souvent besoin s’il veut garder les fans engagés (VIDEO)

Bien que Taylor ait pris le premier tour, il semblait être en difficulté au deuxième et au troisième alors que Ramirez a décroché une série de coups de corps à l’intérieur que l’Écossais semblait incapable de conjurer et de gérer.

C’était un spectacle étrange pour les amateurs de boxe britannique, peu habitués à voir leur homme se rencontrer au milieu du ring et avoir eu raison dans certains échanges.

L’un a atterri à l’étage et au rez-de-chaussée, et Taylor a peut-être goûté à la toile pour la première fois de sa carrière, des amateurs aux pros.

Ça s’échauffe … 👀2 tours vers le bas … Combien y a-t-il?#RamirezTaylor | EN DIRECT MAINTENANT sur ESPN pic.twitter.com/eIoE8n3an9 – Boxe de premier rang (@trboxing) 23 mai 2021

Taylor jetant au corps 🥊 Ramirez jetant à la tête 🥊 ACTION PACKED 😯 #RamirezTaylorpic.twitter.com/3OuCR8ZJVq – ESPN Ringside (@ESPNRingside) 23 mai 2021

Peut-être était-ce étranger aux admirateurs de la science douce en général.

« Voilà à quoi ça ressemble, les gars, » Joe Tessitore d’ESPN nous l’a gentiment rappelé, à propos des devoirs de commentaire avec les anciens grands du ring, Andre Ward et Tim Bradley, léchant tout avec enthousiasme.

Quand les meilleurs se battent le mieux, comme en témoigneront les parieurs des dernières décennies, il y a des moments où l’un ou l’autre homme a le dessus.

Profitant de la pression, Taylor s’est rallié pour prendre les rondes du milieu avec quelques 10-8, abattant son ennemi de jeu avec un crochet gauche doux sur le compteur au début de la sixième et un uppercut couleur au septième.

NOUS AVONS NOTRE PREMIER KNOCKDOWN!@JoshTaylorBoxer pose Ramirez dans les premières secondes du Round 6 avec une grosse gauche à l’étage.#RamirezTaylor | EN DIRECT MAINTENANT sur ESPN pic.twitter.com/snfwmLkfpW – Boxe de premier rang (@trboxing) 23 mai 2021

La finale: 30 de ce 7e round depuis le ring. 😳#RamirezTaylor | EN DIRECT MAINTENANT sur ESPN pic.twitter.com/Zn996xmbzA – Boxe de premier rang (@trboxing) 23 mai 2021

De nombreux arbitres sentis Kenny Bayless ont donné à Ramirez du temps supplémentaire pour se regrouper après le deuxième renversement, le Californien prenant les trois ou quatre derniers tours.

Mais le travail de Taylor a été fait alors qu’il a rugi à une victoire par décision unanime de 114-112 sur les trois cartes.

À son tour, il n’est devenu que le sixième homme à détenir toutes les billes dans une catégorie de poids à l’ère des quatre ceintures, et le premier champion incontesté d’Écosse depuis que le grand Ken Buchanan l’a fait en poids léger au début des années 1970.

Et … Scène. Qui l’a pris?#RamirezTaylor décision sur le robinet sur ESPN 👀 pic.twitter.com/Itxi6dxuhR – Boxe de premier rang (@trboxing) 23 mai 2021

UNDISPUTED CLUB: ✅👑 Bernard Hopkins✅👑 Jermain Taylor✅👑 Terence Crawford✅👑 Oleksandr Usyk✅👑 𝗝𝗼𝘀𝗵 𝗧𝗮𝘆𝗹𝗼𝗿Josh Taylor devient juste le cinquième combattant à détenir les titres mondiaux WBC, WBA, IBF et WBO. @JoshTaylorBoxer. 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🌪️#RamirezTaylorpic.twitter.com/qCidDPcj0g – BBC 5 Live Sport (@ 5liveSport) 23 mai 2021

«Cela fait 15 ans que je suis en train de se faire, consacrer ma vie au sport, mettre tout en suspens, ma vie sociale, des choses que je voulais faire avec mes amis, ma famille, ma fiancée, des choses qui m’ont manqué. tous ont été adaptés à ce moment et cela a finalement porté ses fruits. « le «Tartan Tornado» a déclaré après le combat.

« Je ne me sens pas surpris, je ne me sens vraiment pas surpris d’être un champion incontesté. Mais ça n’a pas encore coulé, » il admit.

En peu de sommeil le dimanche matin, les fans de combat du monde entier sont toujours en état de choc après avoir été témoins de cette chose rare.

Une rencontre passionnante du début à la fin, lorsque deux jeunes champions invaincus ont tout mis en jeu et ont osé être géniaux.

🎥 # 𝙍𝘼𝙈𝙄𝙍𝙀𝙕𝙏𝘼𝙔𝙇𝙊𝙍 𝙃𝙄𝙂𝙃𝙇𝙄𝙂𝙃𝙏𝙎 🥊Dans un combat qui avait tout, @JoshTaylorBoxer a livré les moments qui ont changé la donne qui l’ont aidé à assurer sa place dans l’histoire. 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🌪 pic.twitter.com/IQxbVA9mtE – Boxe de premier rang (@trboxing) 23 mai 2021

En termes simples, c’est quelque chose dont eux et le sport méritent davantage.

Alors qu’un tribunal d’arbitrage a ordonné à Tyson Fury de faire face à Deontay Wilder pour la troisième fois et a détourné ses plans pour rencontrer Anthony Joshua dans le plus grand affrontement des poids lourds de tous les temps, Taylor contre Ramirez était le tonique parfait pour une mauvaise semaine au cours de laquelle le promoteur et la politique des frais de commission laissé un goût amer dans la bouche du public.

Un retour aux temps anciens, Taylor comprend et combattra n’importe qui, n’importe où pour leur donner ce qu’ils veulent.

«C’est l’une des deux choses. Soit il est complètement fou, soit il est un fanatique de punition. @Tyson_Fury ne peut pas comprendre pourquoi Deontay Wilder veut jeter la main avec lui à nouveau. (passant par @MarkKriegel) pic.twitter.com/650UDDrMxW – ESPN Ringside (@ESPNRingside) 23 mai 2021

« Je voudrais aller jusqu’à 147 et poursuivre quelques gros combats comme Terence Crawford, » dit-il dans les coulisses des Virgin Hotels.

« Je ne vais pas l’appeler. C’est un grand combattant, mais deux champions incontestés y joueraient ce serait génial,« a-t-il suggéré, en référence au dernier homme avant lui à unifier toutes les ceintures de l’histoire de la boxe, par coïncidence dans la même catégorie de poids en 2017 contre Julius Indongo.

Les camps de Joshua et Fury ne sont pas les seuls à avoir besoin d’être pointés du doigt, bien sûr.

Quelle est la prochaine étape pour Josh Taylor? Bob Arum dit qu’il veut Bud Crawford au poids welter 😳 pic.twitter.com/ZUSTspKRuU – ESPN Ringside (@ESPNRingside) 23 mai 2021

Josh Taylor nomme Terence Crawford comme l’adversaire hors pair qu’il aimerait affronter après sa victoire incontestée …[📽️ @TRBoxing] pic.twitter.com/YV6f59sTkY – Michael Benson (@MichaelBensonn) 23 mai 2021

Oooowwweee leur a dit que Josh allait gagner je l’ai senti – Terence Crawford (@terencecrawford) 23 mai 2021

Dans un choc d’ego et de cupidité parmi les combattants et leurs promoteurs, nous ne verrons peut-être jamais le meilleur combat dans la classe des 147 poids welters dont Taylor fait référence, à Crawford contre Errol Spence.

Au lieu de cela, le vétéran Manny Pacquiao mérite des éloges pour avoir jeté son chapeau dans le ring contre ce dernier Texan, car un combat en interne chez Premier Boxing Champions aurait été beaucoup plus facile à organiser pour Al Haymon.

Tous deux représentés par Top Rank, qui ont également Fury dans leurs livres, la même logique s’appliquerait également à un affrontement Taylor-Crawford plus tard cette année.

Se référant à eux-mêmes comme les « quatre cavaliers », les poids légers Teofimo Lopez, Ryan Garcia, Devin Haney et Gervonta Davis ont jusqu’à présent tous fait parler d’eux et sont collectivement une insulte aux poids moyens tels que Sugar Ray Leonard, Tommy Hearns, Roberto Duran et le défunt Marvin Hagler, qui a reçu ce titre de groupe pour la première fois dans les années 1980.

Du quatuor, Lopez, qui, comme Taylor et Ramirez, a mis son héritage en jeu face au numéro un de l’époque livre pour livre Vasyl Lomachenko et le soulageant de ses couronnes pour devenir le plus jeune champion à quatre ceintures de l’histoire, est le seul celui qui a exprimé son intention d’affronter le vainqueur de la nuit dernière et de tenter sa chance à 140.

La boxe perd des parieurs au profit de championnats tels que l’UFC, où le choix du peloton n’a pas le choix de refuser les combats les uns contre les autres. Faire les combats entre ces meilleurs combattants est ce qui sauvera le sport, en particulier lorsque les cirques de célébrités et de YouTube sont une force imparable sur laquelle personne ne peut mettre un couvercle.

S’ils sont pour toutes les ceintures, c’est encore mieux.

Mais Taylor-Ramirez ne devrait pas être une rareté unique dans une génération lorsqu’il y a un embarras de talent dans la discipline.

Par Tom Sanderson