« J’ai paniqué, je me suis senti aveugle, je me suis mis sur la défensive et j’ai laissé ma peur et mon horreur d’être accusé d’être raciste prendre le dessus. »

Elle a poursuivi: « J’ai dit: ‘Bien sûr, ils peuvent me demander n’importe quoi. Mais ensuite je suis là-bas, je dis mon article et Sheryl [Underwood] se retourne droit, me regarde et lit une carte avec des questions.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy