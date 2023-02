La fermeture d’un hôpital au Pérou pourrait durer moins d’un an, les responsables de St. Margaret pourraient demander la réouverture de l’OB à Spring Valley – Shaw Local

St. Margaret’s Health a déclaré aux responsables de la santé de l’État que l’hôpital péruvien ne pouvait être suspendu plus d’un an et que le retour d’une maternité dans la région était une possibilité.

Ces déclarations figuraient dans une lettre signée par Tim Muntz, président et chef de la direction de St. Margaret’s, datée du 25 janvier – trois jours avant la fermeture de l’ancien Illinois Valley Community Hospital – et qui a été obtenue en vertu de la loi sur la liberté d’information de l’Illinois.

Dans ce document, Muntz a déclaré à la fois au département de la santé publique de l’Illinois et à la commission d’examen des installations et des services de santé de l’Illinois qu’il était nécessaire de fermer l’hôpital péruvien à la lumière de la rupture des services d’urgence, mais aussi d’un recensement quotidien en baisse qui “ne soutiendra tout simplement pas le fonctionnement continu de l’hôpital en tant qu’établissement d’hospitalisation. Le recensement quotidien moyen était de 3,4 patients, il y avait 148 cas chirurgicaux programmés jusqu’au 17 avril et la moyenne quotidienne des patients d’urgence était de 33, a déclaré Muntz dans la lettre.

Mais Muntz a également laissé espérer que l’établissement péruvien ne serait pas nécessairement fermé longtemps et que les services d’obstétrique pourraient être rétablis dans la région.

“Nous ne prévoyons pas que la suspension des opérations de l’établissement dépassera un an”, a-t-il écrit, “et notre objectif est de rouvrir l’établissement en tant qu’hôpital d’urgence rural dans les prochains mois”.

Quant à une unité d’obstétrique, Muntz a déclaré dans la lettre que St. Margaret’s « envisagera de déposer un certificat de besoin pour établir un service d’obstétrique. Cependant, St. Margaret’s-Spring Valley devra évaluer comment elle peut servir au mieux la communauté sur le plan financier et des ressources.

Vendredi, une porte-parole de l’hôpital a publié une déclaration tempérant de tels espoirs.

En ce qui concerne la durée de fermeture du Pérou, Linda Burt, vice-présidente de la qualité et des services communautaires, a déclaré que la conversion en hôpital d’urgence rural “est nouvelle pour tout le monde” – y compris, a-t-elle dit, les agences d’État – “nous ne savons pas combien de temps le processus prendra.

“L’élaboration des règles pour (les hôpitaux d’urgence ruraux) n’est pas encore terminée et on nous a initialement dit que cela pourrait prendre de deux à six mois”, a déclaré Burt. “Ensuite, la demande doit être approuvée par l’IDPH et le CMS (Central Management Services) pour permettre l’obtention du permis.”

La désignation de l’hôpital d’urgence rural ouvre St. Margaret’s à des fonds extérieurs, mais signifie également probablement que les patients ne seront pas admis ou ne passeront aucune nuit à l’hôpital.

En ce qui concerne l’obstétrique, Burt a déclaré: «SMH-Pérou a dû suspendre temporairement l’OB ainsi que tous les autres services d’hospitalisation à compter du 28 janvier en raison de la loi de l’État exigeant qu’un hôpital dispose de services de salle d’urgence, y compris l’OB qui est un service d’hospitalisation. Le conseil d’administration de SMH n’avait pas pris la décision à ce moment-là de le faire de façon permanente.

Les responsables de St. Margaret avaient déclaré que la gestion d’une unité d’obstétrique entraînait une perte financière d’environ 3 millions de dollars par an, avec une perte de 5 000 dollars pour chaque bébé né. St. Margaret’s au Pérou avait accouché de deux à trois bébés par jour et attendait 55 femmes en janvier seulement. On a dit aux femmes enceintes de se faire soigner en obstétrique à Ottawa, ou à Morris.

Dans la lettre de Muntz, il a également déclaré que l’hôpital remettrait mensuellement au Health Facilities and Review Board et à l’IDPH un rapport d’étape.