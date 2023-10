La fermeture du projet South Alamo Street inquiète les propriétaires d’entreprises de Southtown

SAN ANTONIO – Efren Moreno, le propriétaire de Blush à Southtown, a déclaré samedi que ses affaires avaient été les plus lentes depuis l’ouverture de son restaurant en mars.

« C’est définitivement un défi, et nous avons dû le relever tout à l’heure en plus de simplement fonctionner », a déclaré Moreno.

Blush est situé dans le bloc 700 de South Alamo Street. Cette semaine, les équipes de construction ont bloqué l’accès à la rue South Alamo depuis le boulevard Cesar E Chavez. Cela fait partie du projet plus vaste de la rue South Alamo associé au projet d’obligations South Alamo 2017. Même si les trottoirs sont toujours ouverts, certains propriétaires d’entreprises craignent que la fermeture n’ait un impact sur les ventes.

La ville a déclaré que la construction du projet global avait commencé en décembre 2022. Cette fermeture d’intersection n’est qu’une phase de l’ensemble du projet.

« Il s’agit d’un projet d’embellissement de réimagination totale qui accompagne le parc civique », a déclaré Rod Sanchez, directeur adjoint de la ville. « Nous effectuons également tous les travaux publics en dessous, ce qui implique donc un drainage. Nous devons refaire les égouts pluviaux et travailler avec nos services publics.

Sánchez a déclaré que cette fermeture spécifique devrait durer environ trois semaines, mais que l’ensemble du projet sera achevé début 2025. La ville a déclaré avoir commencé à communiquer sur le projet et le plan de contrôle de la circulation en septembre.

La ville a envoyé à KSAT 12 un calendrier de ses efforts de communication pour cette fermeture, affirmant qu’elle avait d’abord informé les « parties prenantes » le 8 septembre lors de la réunion mensuelle de mise à jour sur la sécurité et la construction du centre-ville de la ville. La ville a également déclaré que les visites en personne, les courriels, les dépliants et les publications sur les réseaux sociaux avaient commencé du 18 au 29 septembre.

« Nous voulons que cela soit aussi indolore que possible pour eux, mais nous savons que ce n’est pas pratique », a déclaré Sanchez. « Nous évoluons et apprenons constamment, et il y a toujours quelque chose que nous pourrions faire mieux. Mais je pense que nous avons donné suffisamment de préavis concernant cette fermeture de rue.

Mais plusieurs entreprises le long de South Alamo Street avec lesquelles KSAT 12 s’est entretenu ont déclaré n’avoir reçu un avis qu’une semaine après la fermeture, y compris Miles Donnelly, le propriétaire du bistro belge La Frite.

« Nous ne connaissions pas vraiment le véritable impact jusqu’à récemment, au cours des cinq ou six derniers jours probablement », a déclaré Donnelly. « Nous devions discuter pour essayer de trouver un système basé sur des solutions permettant d’éviter que cela ne devienne un autre problème de longue date comme celui de North St. Mary’s ou de tout autre projet de construction affectant les petites entreprises. »

Sanchez a déclaré que l’une des plus grandes leçons tirées du projet St. Mary’s Strip était la nécessité d’une communication directe avec la ville. Sanchez a déclaré que c’était l’une des raisons pour lesquelles ils avaient insisté pour des visites en personne auprès des entreprises de Southtown dans son ensemble.

« Nous voulons parler aux gens de la région immédiate et nous assurer qu’ils le savent, car ils sont les plus touchés. Mais nous mettons d’autres choses à la disposition de tous », a déclaré Sanchez. « Nous savions que ces entreprises allaient être touchées par cette fermeture. Nous avons donc fait un effort supplémentaire et les avons informés.

Mais même alors, Moreno et Donnelly ont déclaré qu’ils auraient aimé avoir plus de préavis afin de pouvoir commencer à chercher des solutions.

«C’est le couloir qui mène à notre quartier», a déclaré Donnelly. « Avec davantage de notifications, nous pouvons vraiment trouver davantage de solutions pour comprendre les problèmes que nous rencontrons et que rencontrent toutes les petites entreprises. »

Un porte-parole de la conseillère Sukh Kaur du district 1 a confirmé que trouver des solutions pour Southtown est l’une des principales priorités du bureau. Ils ont déclaré que trois grands panneaux dirigeant les gens vers Southtown seraient installés au début de la semaine prochaine. Ils ont également déclaré que le Durango Lot, au large de Cesar E Chavez, serait gratuit pour le reste du mois d’octobre afin de stimuler les affaires dans la région, et qu’ils intensifieraient également leurs efforts sur les réseaux sociaux.

Moreno espère que cela suffira à faire survivre son magasin.

« Trois semaines vont être difficiles pour nous, mais c’est quelque chose que nous pouvons surmonter », a déclaré Moreno. « Nous avons besoin du soutien de la région de San Antonio. »

