La fermeture du gouvernement fédéral américain semble probable alors que les républicains rejettent le plan de McCarthy

Le plan de la dernière chance du président de la Chambre des représentants des États-Unis, Kevin McCarthy, visant à maintenir temporairement ouvert le gouvernement fédéral, s’est effondré vendredi lorsque les résistants de l’extrême droite ont rejeté le plan, rendant la fermeture presque certaine.

Les Républicains de droite de McCarthy ont refusé de soutenir le projet de loi malgré ses réductions drastiques de près de 30 pour cent dans les dépenses de nombreuses agences et ses dispositions sévères en matière de sécurité aux frontières, le qualifiant d’insuffisant.

La Maison Blanche et les Démocrates ont rejeté l’approche républicaine, la jugeant trop extrême. Le vote était de 198-232, avec 21 républicains d’extrême droite votant pour faire échouer le paquet. Les démocrates ont voté contre.

L’échec du projet de loi un jour avant la date limite de samedi pour financer le gouvernement ne laisse que peu d’options pour éviter une fermeture qui mettrait au chômage les travailleurs fédéraux, maintiendrait l’armée sans salaire et perturberait les programmes et services pour des millions d’Américains.

Le leadership du Président en péril

Le résultat met sérieusement en danger la présidence de McCarthy, avec presque aucun levier politique pour diriger la Chambre à un moment critique qui a plongé le gouvernement dans la crise.

Avant le vote, le président républicain a pratiquement mis ses collègues récalcitrants au défi de s’opposer au paquet un jour avant la fermeture presque certaine de samedi. Le projet de loi de la Chambre aurait maintenu les opérations ouvertes jusqu’au 31 octobre.

« Chaque membre devra déclarer officiellement sa position », a déclaré le républicain McCarthy au Capitole.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait obtenu les voix, McCarthy a répondu en plaisantant : « Nous verrons. »

Dès le début du débat, le principal critique républicain de McCarthy, le représentant Matt Gaetz de Floride, a annoncé qu’il voterait contre le paquet, qualifiant les dispositions en matière de sécurité aux frontières d’insuffisantes et exhortant ses collègues à « ne pas capituler ».

La perspective d’un arrêt se profile

Le gouvernement fédéral se dirige directement vers une fermeture après minuit samedi, ce qui laisserait 2 millions de soldats sans solde, mettrait fin aux travaux fédéraux et perturberait les services et programmes gouvernementaux sur lesquels comptent les Américains d’un océan à l’autre.

Le Congrès américain n’a pas été en mesure de financer ces agences ni d’adopter un projet de loi temporaire pour maintenir les bureaux ouverts.

Alors que le Sénat américain fait avancer vendredi son propre plan largement bipartisan, favorisé par les Républicains et les Démocrates, visant à maintenir le gouvernement ouvert et à renforcer l’aide à l’Ukraine et les comptes américains en cas de catastrophe, la Chambre est plongée dans le chaos politique alors que l’extrême droite prend le contrôle.

La Maison Blanche a décliné les propositions de McCarthy de rencontrer le président américain Joe Biden après que le président s’est retiré de l’accord sur la dette qu’ils ont négocié plus tôt cette année et qui fixait les niveaux budgétaires.

« Les républicains de l’extrême Chambre triplent désormais leurs exigences visant à éviscérer les programmes sur lesquels comptent des millions de familles qui travaillent dur », a déclaré la secrétaire de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre.

« La voie à suivre pour financer le gouvernement a été tracée par le Sénat avec le soutien des deux partis – les Républicains de la Chambre doivent simplement la suivre. »

Aux prises avec les revendications de l’extrême droite

S’adressant à son flanc d’extrême droite, McCarthy est revenu aux limites de dépenses inférieures qu’il avait exigées en janvier dans le cadre des négociations pour l’aider à devenir président de la Chambre.

Le plan n’aurait pas réduit les départements de la Défense, des Anciens Combattants ou de la Sécurité intérieure, mais aurait réduit presque toutes les autres agences jusqu’à 30 pour cent – ​​des coups durs pour une vaste gamme de programmes, de services et de départements dont dépendent régulièrement les Américains. Il a également ajouté de nouvelles dispositions strictes en matière de sécurité aux frontières qui relanceraient, entre autres mesures, la construction du mur à la frontière sud avec le Mexique.

En outre, le paquet mettrait en place une commission bipartite de la dette pour faire face à l’endettement croissant du pays.

L’extrême droite, dirigée par Gaetz, menace d’évincer McCarthy, avec un vote imminent pour tenter de le destituer du poste de président à moins qu’il ne réponde aux exigences des conservateurs.

Pourtant, il n’est pas clair si un autre républicain aurait le soutien de la majorité de la Chambre pour diriger le parti.