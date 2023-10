La fermeture du gouvernement ébranle les familles qui dépendent du programme Head Start pour les enfants défavorisés

Inscrivez-vous à notre e-mail Evening Headlines pour recevoir votre guide quotidien des dernières nouvelles Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit US Evening Headlines

Alors que Monette Ferguson se prépare pour le fermeture imminente du gouvernement Pour supprimer le financement de son programme Head Start destiné aux enfants défavorisés du Connecticut, elle se souvient d’il y a dix ans, lorsqu’une autre bataille budgétaire au Congrès l’avait forcée à fermer des écoles maternelles.

Cette fois-ci, elle est mieux préparée, avec de l’argent en réserve pour continuer à servir environ 550 enfants sur 14 sites Head Start opérant dans trois villes différentes. Mais seulement pendant 30 jours environ.

«C’est comme un coup de poing dans notre système», a déclaré Ferguson, directeur exécutif de l’Alliance for Community Empowerment.

Si la fermeture n’est pas évitée, les programmes Head Start desservant plus de 10 000 enfants perdraient immédiatement le financement fédéral, y compris le programme de Ferguson. Les législateurs ont jusqu’à samedi pour parvenir à un accord, mais cela semble de moins en moins probable.

Les programmes qui risquent de perdre de l’argent ne servent qu’une fraction des 820 000 enfants inscrits à l’échelle nationale à un moment donné. Situés en Floride, en Alabama, dans le Connecticut, en Géorgie, au Massachusetts et en Caroline du Sud, ils sont en difficulté car leurs subventions commencent dimanche, juste au moment où la fermeture commencerait, a déclaré Tommy Sheridan, directeur adjoint de la National Head Start Association.

Ils ne fermeraient pas nécessairement leurs portes immédiatement. Diverses entités gèrent les programmes, notamment les districts scolaires, les YMCA et d’autres organisations à but non lucratif. En fonction de l’ampleur de leurs poches, certains de ces opérateurs, comme le programme de Ferguson, pourraient réajuster leurs finances pour maintenir les programmes en cours, au moins à court terme.

« Mais parmi ceux à qui j’ai parlé, certains n’ont pas vraiment de possibilités étendues », a déclaré Sheridan.

Beaucoup sont situés dans des communautés pauvres, à proximité des familles qu’ils cherchent à sortir de la pauvreté grâce à des programmes incluant l’éducation préscolaire ainsi que des services aux nourrissons et aux tout-petits comprenant des visites à domicile. Au cours d’une année, à mesure que les enfants vont et viennent, le nombre de personnes servies dépasse le million.

Les programmes dont les subventions ne démarrent pas dimanche continueront à recevoir de l’argent, a déclaré Bobby Kogan, directeur principal de la politique budgétaire fédérale au Center for American Progress, un groupe de réflexion libéral. Mais, a-t-il ajouté, si la fermeture se prolonge, le nombre de programmes concernés augmentera à mesure que davantage de subventions seront renouvelées.

« Cela va empirer, de pire en pire », a-t-il déclaré.

C’est ce qui inquiète Lori Milam, directrice exécutive du West Virginia Head Start. L’une de ses subventions doit être renouvelée en novembre, elle a donc élaboré des plans de secours et rassuré le personnel et les parents inquiets.

«Cela nous prend énormément de temps», a-t-elle déclaré.

Pour compliquer encore la situation, une proposition budgétaire réduirait de 750 millions de dollars le programme de près de 12 milliards de dollars, ce qui éliminerait des dizaines de milliers de places. Toute l’incertitude a incité certains travailleurs à envisager de rechercher ce « qu’ils considèrent comme un emploi plus stable », a déclaré Philip Shelly, porte-parole de la représentante démocrate américaine Nikki Budzinski, de l’Illinois.

Il s’agit d’une préoccupation particulière puisque près de 20 % des postes du personnel de Head Start sont vacants dans tout le pays, selon la National Head Start Association.

Le moment ne pourrait pas être pire. Les programmes de garde d’enfants ont été soutenus pendant la pandémie avec 24 milliards de dollars d’aide fédérale, mais le reste de l’argent doit être dépensé d’ici samedi. Une autre cagnotte de fonds de secours contre le COVID-19 qui ont aidé Head Start s’est épuisée au printemps.

Certains États, comme le Minnesota, New York et le Maine, ont investi des fonds supplémentaires pour combler les lacunes à mesure que le financement fédéral se tarit, mais ces efforts ne sont pas universels, a déclaré Maureen Coffey, analyste politique au sein de l’équipe politique de la petite enfance au Centre pour le progrès américain.

« Cela va être une période vraiment compliquée pour la garde d’enfants », a-t-elle déclaré.

Les services de garde d’enfants étaient déjà mis à rude épreuve avant que la pandémie ne ferme certains centres, a déclaré Lynn Karoly, économiste principale à Rand Corp., un groupe de réflexion politique mondial à but non lucratif.

« Dans la plupart des cas, nous n’avons pas vraiment résolu le problème fondamental d’un système sous-financé dans son ensemble », a-t-elle déclaré. « Mais maintenant, vous avez en plus le potentiel d’un arrêt. »

La fermeture de 16 jours d’octobre 2013 a été la dernière à frapper durement Head Start, affectant 19 000 enfants et mettant fin à des programmes dans plusieurs États.

Environ la moitié moins de programmes sont désormais concernés parce que bon nombre d’entre eux ont décidé de ne plus faire coïncider la date de début de leur subvention avec le début de l’exercice financier fédéral. Une des raisons, selon Sheridan, est que la date du 1er octobre les rend plus vulnérables lorsque le Congrès se retrouve dans une impasse sur le budget.

La situation était si grave il y a dix ans que le Connecticut a versé des fonds d’urgence, ce qui a permis la réouverture du programme de Ferguson.

Pendant ce temps, John et Laura Arnold, un riche couple de Houston, ont promis jusqu’à 10 millions de dollars à la National Head Start Association pour aider d’autres programmes. Parmi les programmes que le don a contribué à rouvrir, il y en avait un en Floride.

Tim Center, directeur général de la Capital Area Community Action Agency, a vécu ce gâchis. Cette fois-ci, il dispose d’un plan de secours qui lui permettra de continuer à servir plus de 370 enfants et familles dans six centres répartis dans trois comtés du nord de la Floride pendant plusieurs semaines. Mais cela signifie puiser dans ses économies et dans une marge de crédit.

Les familles sont toujours effrayées. Laketia Washington, mère de huit enfants dont les enfants de 3 et 5 ans participent aux programmes Head Start à Tallahassee, en Floride, a déploré la tourmente alors qu’elle appelait les clients d’un magasin discount.

« Ce qui est angoissant, dit-elle, c’est de ne pas savoir quelle est la prochaine étape. »