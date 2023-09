La fermeture du gouvernement devrait commencer à minuit

Le service des parcs envisage de restreindre l’accès aux parcs autant que possible, en fermant les centres d’accueil, en verrouillant les portes et en verrouillant les toilettes, a déclaré un haut responsable du ministère de l’Intérieur.

Le Service des parcs nationaux prévoit de fermer ses parcs et de mettre en disponibilité les gardes des parcs si le gouvernement ferme ses portes comme prévu dimanche, une décision qui gâcherait les projets de vacances de dizaines de milliers de personnes et placerait certaines villes portes dans une étranglement économique aussi longtemps que l’impasse dans Le Congrès dure.

Les États-Unis se dirigent vers la fermeture alors que les républicains de la Chambre restent bloqués

À quelques heures de l’échéance, les dirigeants du Congrès se démènent samedi pour conclure un accord de financement de dernière minute afin d’éviter une fermeture du gouvernement qui infligerait des difficultés économiques à des millions de familles américaines.

À moins que le Congrès n’agisse, le gouvernement fermera ses portes dimanche à 0 h 01, ce qui entraînera l’arrêt des chèques de paie des 4 millions de militaires et autres travailleurs fédéraux du pays, la fermeture des parcs et monuments fédéraux et l’interruption des programmes alimentaires et éducatifs pour les enfants à faible revenu.

De nombreux législateurs découragés ont déclaré qu’une fermeture était pratiquement inévitable à ce stade, après que les conservateurs de la ligne dure à la Chambre ont rejeté vendredi une mesure provisoire de 30 jours, connue sous le nom de résolution continue ou CR.

