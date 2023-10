La fermeture du gouvernement américain a été évitée. Que se passe-t-il ensuite ? | Nouvelles

Le Congrès américain a adopté un projet de loi de financement provisoire, évitant pour l’instant une fermeture imminente du gouvernement qui aurait perturbé de nombreux services, mis à rude épreuve les employés fédéraux et perturbé la politique.

La Chambre des représentants a voté samedi soir par 335 voix contre 91 pour financer temporairement le gouvernement, avec 209 démocrates soutenant la mesure, contre 126 républicains, dans une rare unité qui a mis fin à l’impasse.

Si aucune loi de financement n’avait été adoptée, les agences fédérales auraient arrêté tous les travaux non essentiels et n’auraient pas envoyé de chèques de paie aussi longtemps que durerait la fermeture.

Le président américain Joe Biden a signé le projet de loi après qu’il ait été approuvé par le Sénat contrôlé par les démocrates. Les républicains contrôlent étroitement la Chambre des représentants américaine.

Voici les principales choses que vous devez savoir sur ce qui vous attend :

Financement temporaire

Le fait que le projet de loi ne liquidera le gouvernement que pour 45 jours supplémentaires signifie que de nouvelles discussions intenses s’annoncent au sein des deux organes du Congrès, le Sénat et la Chambre des représentants, pour éviter une nouvelle fermeture potentielle.

Par conséquent, si un accord ne peut être conclu d’ici le 17 novembre, des millions de travailleurs fédéraux seront, une fois de plus, confrontés à des retards de paie, y compris bon nombre des quelque deux millions de militaires et plus de deux millions de travailleurs civils à travers le pays.

Avant l’accord de dernière minute, les agences fédérales avaient déjà élaboré des plans détaillés précisant les services qui continueraient, comme le contrôle des aéroports et les patrouilles aux frontières, et ceux qui devaient être fermés, notamment la recherche scientifique et l’aide nutritionnelle à sept millions de mères pauvres.

Le président et les démocrates luttent pour le financement de l’Ukraine

Le Congrès américain a bloqué toute nouvelle aide à l’Ukraine dans le cadre de l’accord sur les dépenses gouvernementales, malgré les appels de la Maison Blanche et les efforts des membres démocrates du Congrès.

Biden a fait et fera pression sur le Congrès dans les jours à venir pour qu’il fournisse 24 milliards de dollars supplémentaires pour l’Ukraine et d’autres besoins internationaux dans le contexte de l’invasion russe en cours.

Selon les médias américains, le Sénat avait proposé un projet de loi bipartite visant à envoyer environ 6 milliards de dollars à Kiev, mais les démocrates, prudents d’être accusés de fermeture du gouvernement, ont adopté la version de la loi de la Chambre sans aucune aide.

« Nous ne pouvons en aucun cas permettre que le soutien américain à l’Ukraine soit interrompu », a déclaré Biden dans un communiqué après l’adoption du projet de loi.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a demandé davantage d’aide de la part des États-Unis lors d’une visite fin septembre lorsqu’il a rencontré Biden ainsi que de hauts responsables militaires et s’est adressé au Congrès. L’administration Biden a accordé plus de 75 milliards de dollars d’aide à l’Ukraine depuis le début de la guerre en février 2022.

L’avenir du président de la Chambre McCarthy

La crise de la fermeture a été en grande partie déclenchée par un petit groupe de républicains radicaux qui avaient défié la direction de leur propre parti pour faire échouer diverses propositions de financement temporaire alors qu’ils faisaient pression pour de profondes réductions des dépenses.

Le groupe de 21 partisans de la ligne dure avait menacé de destituer Kevin McCarthy de son poste de président si une mesure provisoire à laquelle ils s’opposaient était adoptée avec le soutien des démocrates, et de nombreux observateurs de Washington s’attendaient à ce que le président doive se battre pour son poste dans les semaines à venir.

McCarthy a cherché à exprimer sa confiance à la fois quant à son propre avenir et aux chances de parvenir à un accord final d’ici la nouvelle date limite de la mi-novembre.

« En 45 jours, nous devrions avoir terminé notre travail », a-t-il déclaré tout en semblant tendre la main aux partisans de la ligne dure, ajoutant: « Je souhaite la bienvenue à ces 21 personnes ».

Problèmes de crédit

L’impasse sur la fermeture du gouvernement survient quelques mois seulement après que le Congrès ait amené le gouvernement fédéral au bord du défaut de paiement sur sa dette de 31 400 milliards de dollars.

Ce drame a suscité des inquiétudes à Wall Street, où l’agence de notation Moody’s a averti que cela pourrait nuire à la solvabilité des États-Unis.

Moody’s attribue au gouvernement américain une note « Aaa » avec une perspective stable – la solvabilité la plus élevée qu’elle attribue aux emprunteurs.

C’est la dernière grande agence à obtenir une telle note après que Fitch a abaissé d’un cran la note du gouvernement américain Aaa en août à AA+ – la même note attribuée par S&P Global en 2011.