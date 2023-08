La fermeture des routes et des parkings du Corn Fest commence le 22 août à DeKalb – Shaw Local

DeKALB – La ville de DeKalb a annoncé un calendrier de fermetures de routes et de parkings pour le prochain Corn Fest.

Corn Fest aura lieu du 25 au 27 août au centre-ville de DeKalb.

Les parkings seront fermés pour l’installation et le démontage du carnaval de 18 h le 22 août à 7 h le 28 août. Les véhicules qui enfreignent les fermetures seront remorqués. Des panneaux de rappel seront affichés.

Le carnaval se déroule sur les lots de la ville d’Ellwood, Glidden et Haish. Le carnaval aura également lieu dans les parkings de la bibliothèque publique DeKalb, de la maison funéraire Finch et de Frontier Communications.

Les fermetures de routes du 24 août comprennent :

Lincoln Highway entre la première et la quatrième rue à 16 h

Second Street de la voie ferrée à Oak Street à 16 h

Third Street de la voie ferrée à Oak Street à 16 h

Locust Street entre la première et la quatrième rue à 16 h

Palmer Court entre les deuxième et troisième rues à 10 h

Embrey Lot à 17 h. Un nombre limité de places de stationnement sera ouvert aux clients de Barb City Bagels.

Les terrains municipaux des rues Fourth et Grove et des rues Second et Grove resteront ouverts pendant le Corn Fest. Des places de stationnement sont également disponibles sur Locust Street.