La fermeture des comptes de Nigel Farage par Coutts est considérée comme sinistre – alors que les députés remettent en question sa licence d’exploitation

LA fermeture du compte bancaire de Nigel Farage a été hier qualifiée de sinistre par le ministre de l’Intérieur.

Suella Braverman a attaqué le chic Coutts – alors que les députés ont déclaré que sa licence d’exploitation devrait être en danger.

La fermeture du compte bancaire de Nigel Farage a été qualifiée de sinistre par la ministre de l’Intérieur Suella Braverman hier Crédit : AFP

Pendant ce temps, les députés ont déclaré que la licence d’exploitation de Coutts devrait être menacée Crédit : Alamy

La banque mère NatWest est en pourparlers avec la Financial Conduct Authority, qui a déclaré que les clients doivent être traités équitablement.

Et une répression de l’industrie dirigée par le Trésor contre les banques qui discriminent les clients en raison de leurs convictions politiques est attendue d’ici quelques jours.

Mme Braverman a écrit : « Le scandale révèle la nature sinistre d’une grande partie de l’industrie de la diversité, de l’équité et de l’inclusion.

« Apparemment, quiconque veut contrôler nos frontières et arrêter les bateaux peut être qualifié de » xénophobe « et voir son compte bancaire fermé au nom de » l’inclusivité « . »

Une note au comité des risques de réputation de Coutts a déclaré que M. Farage était considéré par beaucoup comme un « escroc malhonnête » avec « des opinions xénophobes, chauvines et racistes ».

Hier, il fulminait : « Je suis effectivement débancarisé.

« Comment payer ma facture de gaz ? Qu’est ce que j’ai mal fait? Je n’ai pas enfreint la loi. L’ensemble est déplorable. »

Il a déclaré que les banques britanniques se dirigeaient vers un système de crédit social à la chinoise où seuls ceux qui avaient des opinions acceptables pouvaient participer à la société.

Une source du Trésor a déclaré que le chancelier Jeremy Hunt ignorait que les banques avaient mis en place des comités pour surveiller les opinions politiques des clients.

La source a déclaré: « C’est une grave préoccupation si les banques refusent l’accès à quiconque pour avoir exercé son droit légitime à la liberté d’expression. »

Une modification de la loi est attendue où les banques devront donner un préavis de trois mois et donner une raison pour fermer un compte.

Le Premier ministre Rishi Sunak a déclaré: « C’est faux. La liberté d’expression est la pierre angulaire de notre démocratie.

L’ancien secrétaire aux affaires, Sir Jacob Rees-Mogg, a appelé à une enquête.

Coutts a déclaré: «Les décisions de fermer des comptes ne sont pas prises à la légère et tiennent compte d’un certain nombre de facteurs, notamment la viabilité commerciale, les considérations de réputation et les exigences légales et réglementaires.

« Comme le client l’a précédemment confirmé, des arrangements bancaires alternatifs ont été proposés dans le groupe élargi. »

