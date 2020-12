Plus de 180 000 personnes vivent dans 25 autres camps dans le nord dirigé par les Kurdes. On ne sait pas quand ils seraient fermés.

Les résidents des camps expulsés vivent dans des maisons ou des tentes détruites, ou des économies qu’ils louent dans des extensions urbaines coûteuses. Les plus stigmatisés – les familles affiliées au groupe IS – disent n’avoir nulle part où se tourner.

La guerre en Irak contre l’EI en 2014-2017 a chassé 6 millions d’Irakiens de leurs foyers, soit près de 15% de la population. Au fil des ans, beaucoup sont rentrés et en août 2019, le gouvernement de Bagdad a commencé à fermer des camps. Il a accéléré le processus à la mi-octobre, alors que les camps abritaient encore plus de 240 000 personnes.

Au camp de Laylan, à l’ouest de la ville de Kirkouk, 7 000 personnes déplacées ont eu 7 000 jours pour faire leurs bagages et partir, ce qui a incité la direction à se démener et à préparer l’approvisionnement de trois mois en médicaments vitaux.

Alors que les camps se dégonflent, le gouvernement n’a pas de plan directeur pour les résidents les plus stigmatisés: les épouses, les veuves et les mères des membres de l’EI, qui sont victimes de discrimination et craignent des représailles de la part des milices et de leurs propres tribus.