DEBAJA, Irak (AP) – Après avoir vécu dans un camp pendant trois ans, Merhi Hamed Abdullah, 70 ans, est retourné dans son village à l’ouest de la ville de Mossoul pour le trouver en ruines – son premier aperçu de sa maison depuis que l’Irak a vaincu l’Irak. Groupe d’État.

Pour abriter sa famille de sept personnes, Abdullah a ressuscité la tente qu’il avait emballée à la hâte alors que le gouvernement fermait le camp de Hamam Alil le mois dernier, le forçant ainsi que 8 500 autres à retourner dans des villes dévastées et un avenir incertain.

Tout autour d’Abdullah, 200 autres familles de rapatriés du village reculé de Debaja ont emboîté le pas. Les vastes plaines sont parsemées d’obus incendiés de maisons brisées et, à côté d’elles, les tentes qu’ils ont érigées, arborent le logo incomparable de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés. Sans eau courante ni électricité, Debaja est noire la nuit. Rares sont ceux qui ont un travail régulier.

«Si ça ne tenait qu’à moi, je ne serais pas parti», a déclaré Abdullah. « Ce n’était pas le cas. »

La fermeture du camp de Hamam Alil, au sud de Mossoul, faisait partie d’une initiative gouvernementale visant à fermer tous les camps de personnes déplacées à l’intérieur du pays, ou PDI, d’ici la fin de l’année. Le gouvernement irakien à court d’argent affirme que des fermetures accélérées sont nécessaires pour relancer les efforts de reconstruction en retard.

Les groupes humanitaires préviennent que les fermetures rapides pourraient laisser des dizaines de milliers de personnes sans abri pendant les mois d’hiver au milieu de la pandémie de coronavirus. La mise en œuvre aléatoire, disent-ils, menace de créer de nouveaux déplacements, de faire exploser les implantations informelles et d’alimenter les ressentiments dans une société irakienne encore ébranlée par les souvenirs du règne brutal de l’EI.

À ce jour, au moins 34 000 personnes ont été expulsées par la fermeture ou la consolidation de 11 camps officiels depuis la mi-octobre. Les groupes d’aide disent que le nombre est probablement plus élevé. 26 000 autres personnes se trouvent toujours dans les trois camps restants en Irak fédéral dont la fermeture est prévue.

Plus de 180 000 personnes vivent dans 25 autres camps dans la région nordique kurde. On ne sait pas quand ils feraient face à la fermeture.

Les résidents des camps expulsés vivent dans des maisons détruites ou dans des tentes, ou drainent les économies de location dans des étendues urbaines coûteuses. Les plus stigmatisés – les familles affiliées au groupe IS – disent n’avoir nulle part où se tourner.

«Pousser les gens hors des camps peut sembler mettre fin au déplacement, mais cela ne résout pas la crise en offrant des solutions durables à ce déplacement», a déclaré Marine Olivesi, porte-parole du Conseil norvégien pour les réfugiés.

La guerre de 2014-2017 en Irak contre l’EI a chassé 6 millions d’Irakiens de leurs foyers, soit près de 15% de la population. Au fil des ans, beaucoup sont rentrés et en août 2019, le gouvernement de Bagdad a commencé à fermer des camps. Il a accéléré le processus à la mi-octobre, alors que les camps abritaient encore plus de 240 000 personnes.

Près de 75% des habitants du camp de Hamam Alil ont déclaré qu’ils ne pouvaient pas rentrer parce que leurs maisons avaient été détruites, selon une enquête menée par le NRC avant la fermeture du camp.

Dans le camp de Laylan, à l’ouest de la ville de Kirkouk, 7 000 personnes déplacées ont eu des jours pour faire leurs valises et partir, ce qui a incité la direction à se démener et à préparer une provision de trois mois de médicaments vitaux.

L’ONU a sonné l’alarme, constatant que 30% des rapatriés ne sont pas dans un logement «sûr ou digne» depuis qu’ils ont quitté les camps.

Les responsables gouvernementaux affirment qu’en poussant les PDI à rentrer chez eux, les groupes d’aide peuvent passer de la gestion des camps à l’aide au développement.

«Nous avons besoin qu’ils reviennent pour reconstruire leurs villes et villages», a déclaré Najm Jibouri, gouverneur de la province de Ninive, où se trouve Hamam Alil. «Oui, ils vont souffrir … Mais cela ne veut pas dire que nous devrions les garder dans des camps sans délai.»

Dans un exemple de ce que certains responsables de Ninive espèrent être reproduit ailleurs, l’Organisation internationale des migrations des Nations Unies a récemment aidé les déplacés internes du camp de Salamiyah à évaluer le coût de la réparation des maisons, a déclaré Azad Daoud, chef adjoint du département d’immigration à Mossoul.

Contrairement à ce que des dizaines de rapatriés ont déclaré à l’Associated Press, Daoud a déclaré que les personnes déplacées avaient le choix de rester dans des camps si leurs régions d’origine étaient jugées dangereuses.

Bien que Jibouri ait fait pression sur le Premier ministre irakien et l’ONU pour obtenir plus d’aide, avec la baisse des températures, de nombreux rapatriés ont déclaré qu’ils ne pouvaient pas attendre.

Dans le bidonville de Hay Tanak à Mossoul, Ghanem Khalaf, 41 ans, a inspecté la tranchée creusée à mains nues pour empêcher les eaux d’égout qui inondent sa maison à un étage chaque fois qu’il pleut. Les murs en béton apparents de sa maison n’ont pas d’isolation pour emprisonner la chaleur.

«Nous devons rester ici, il n’y a pas d’autres options», a déclaré le père de cinq enfants, qui a quitté le camp de Jadah il y a des mois.

Alors que les camps se vident, le gouvernement n’a pas de plan directeur pour les résidents les plus stigmatisés: les épouses, les veuves et les mères des membres de l’EI, qui sont victimes de discrimination et craignent les représailles de la part des milices et de leurs propres tribus.

Avec des camions garés pour récupérer leurs affaires dans le camp de Laylan, Suha Ahmed a déclaré qu’elle ne pouvait pas retourner dans son village au sud de Kirkouk.

Bien qu’elle ait formellement désavoué son mari membre de l’EI – une procédure requise pour ces familles – sa tribu n’a pas accepté son retour. Elle craint également le checkpoint voisin tenu par des miliciens chiites.

«Je ne sais pas où aller», a déclaré Ahmed, qui a cinq enfants, le plus jeune de trois ans.

À Ninive, 2 000 familles liées à l’EI sont coincées dans les limbes. Daoud s’attend à ce qu’ils soient consolidés dans le camp Jadah 5. Après cela, il ne sait pas ce qui va se passer.

Les négociations menées par le gouvernement avec les tribus locales pour faciliter les retours ont connu un certain succès. Mais d’autres domaines restent hors de portée.

Dans la ville de Sinjar, des souvenirs douloureux sont encore frais de militants de l’EI détruisant des villages yézidis, alignant des hommes pour être fusillés et asservissant des milliers de femmes.

Suhad Daoud, qui a survécu aux horreurs de l’EI, a déclaré qu’elle n’accepterait jamais le retour des familles arabes sunnites.

«Nous rejetons à nouveau ces familles qui vivent parmi nous. Ils nous ont trahis », a-t-elle déclaré.

Le cheikh Mohammed Ibrahim, un chef tribal sunnite du village de Khailo, au sud de Sinjar, a déclaré que même les enfants des membres de l’EI n’avaient pas le droit de rentrer.

«Quiconque dont un membre de la famille a été tué voudra se venger par le sang», a-t-il déclaré. «Nous ne voulons pas qu’ils reviennent, nous ne voulons pas les voir, qu’ils soient hommes, femmes ou enfants.»

Malgré ces vives objections, le gouvernement s’est engagé à fermer tous les camps.

«Si ces familles restent dans des camps, nous élèverons une nouvelle génération d’EI en Irak», a déclaré Jibouri, le gouverneur. «Ils ont besoin de se mêler aux gens… Ils doivent changer d’avis.»