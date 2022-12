La fermeture de l’usine Jeep met en péril la ville d’Illinois et 1 350 travailleurs

“Une usine ne peut pas être définitivement fermée sans l’adhésion de l’UAW”, a déclaré Mme Dziczek. “C’est donc une série de discussions vraiment importante à venir.”

Les constructeurs automobiles de Detroit ont fermé des usines avant les négociations contractuelles passées, pour les rouvrir après avoir négocié avec le syndicat. En 2019, GM mettait fin à la production de son usine de Hamtramck à Detroit au début des négociations contractuelles et a fini par accepter d’y produire le premier de sa nouvelle génération de véhicules électriques.

Dans ces mêmes pourparlers, cependant, GM a fermé son usine de Lordstown, Ohio, et a résisté aux efforts du syndicat pour la rouvrir. Alors que l’usine de Lordstown a été vendue, GM a construit une nouvelle usine de batteries à un mile de là. Ce mois-ci, les travailleurs de l’usine de batteries ont voté massivement en faveur de la représentation de l’UAW.

Le président de l’UAW, Ray Curry, a déclaré dans une interview qu’il avait eu des discussions depuis août avec le directeur général de Stellantis, Carlos Tavares, ainsi qu’avec des responsables de l’administration Biden et du bureau du gouverneur de l’Illinois dans le but de conserver l’usine de Belvidere. vivant.

“La société étudie des scénarios pour mettre des produits à Belvidere”, a-t-il déclaré, “et je peux vous dire que le gouverneur n’a pas abandonné, je n’ai pas abandonné, et nous plaidons tous pour la survie de cette usine.”

L’usine deviendra certainement un sujet clé l’année prochaine lorsque les membres de l’UAW choisiront un président. M. Curry a terminé légèrement devant un candidat réformiste, Shawn Fain, dans un groupe de cinq candidats à la présidence lors d’une élection en novembre. M. Curry et M. Fain s’affronteront au début de l’année prochaine.

M. Fain a déclaré qu’il pousserait Stellantis à confier la construction de nouveaux modèles à Belvidere et à préserver les emplois. Dans le passé, a-t-il dit, les dirigeants de l’UAW ont été trop disposés à accepter les concessions salariales, sociales et d’emploi demandées par Ford, GM et Stellantis.