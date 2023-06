Cette histoire parle de suicide. Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez des pensées suicidaires, veuillez contacter Suicide & Crisis Lifeline au 988 ou 1-800-273-TALK (8255).

La Corée du Nord continue de lutter alors que ses frontières restent fermées depuis le début de la pandémie de coronavirus, de nombreuses personnes perdant espoir et le dirigeant Kim Jong Un contraint d’interdire les suicides.

« Les histoires sur le sort du peuple nord-coréen sont déchirantes. Le régime de Kim ne se soucie pas du peuple nord-coréen », a déclaré Anthony Ruggerio, directeur principal de la Fondation pour la défense des démocraties et ancien directeur du Conseil de sécurité nationale pour la Corée du Nord. Fox News numérique.

« La famille Kim dépense les milliards qu’elle gagne grâce à des activités illicites sur des missiles, des armes nucléaires et des produits de luxe pour maintenir son mode de vie », a-t-il ajouté. « La meilleure façon d’aider le peuple nord-coréen est de sanctionner le régime et les entreprises, individus et banques chinois qui permettent à cette tragédie de se poursuivre. »

Dans un récent reportage de la BBC en coopération avec NK Daily, le point de vente britannique s’est entretenu avec trois Nord-Coréens ordinaires de l’état du pays après le bilan dévastateur de COVID19 sur la nation.

Un vendeur de médicaments sous le nom de Myong Suk a déclaré au point de vente britannique que les entreprises qui étaient autrefois en bonne santé étaient devenues pratiquement inexistantes. Elle a affirmé que la situation alimentaire du pays « n’a jamais été aussi mauvaise ».

L’augmentation de la pauvreté a fait grimper les suicides de 40 % au cours de la seule année écoulée, Radio Free Asia a rapportécitant des responsables gouvernementaux mais incapable de confirmer le décompte.

« Il y a beaucoup de facteurs de troubles internes en Corée du Nord en raison des difficultés des gens », a déclaré le Service national de renseignement sud-coréen au point de vente.

En réponse, Kim a officiellement déclaré le suicide un « acte de trahison contre le socialisme » et a ordonné à son gouvernement de prendre des mesures préventives – un ordre prononcé lors de réunions d’urgence dans chaque province aux niveaux provincial, municipal et du comté. Un responsable de la province du nord-est du Hamgyong du Nord a également affirmé que les crimes violents avaient augmenté.

« Notre réunion s’est tenue dans le bâtiment du comité provincial du parti situé dans le district de Pohang, dans la ville de Chongjin », a-t-il déclaré. « Le grand nombre de cas de suicide dans la province a été révélé, et certains responsables (…) n’ont pas pu cacher leurs expressions anxieuses », a déclaré le responsable nord-coréen à la BBC.

Les responsables du parti ont déclaré aux politiciens locaux que le suicide avait un impact social plus important que la famine, mais le parti n’a proposé aucune solution quant à la manière dont les gouvernements locaux pourraient empêcher efficacement de nouvelles tentatives.

« La plupart des suicides ont été causés par la pauvreté extrême et la famine, donc personne ne peut trouver de contre-mesure pour le moment », a déclaré le responsable anonyme. Il a décrit avoir entendu parler d’un garçon dont les parents sont morts de faim et dont les grands-parents ont par la suite consommé de la mort-aux-rats lorsque leur faim est devenue trop forte pour eux.

Le correspondance entre la BBC et les trois Nord-Coréens vivant à l’intérieur du pays ajoutent le contexte indispensable pour comprendre la véritable gravité de la situation à laquelle la plupart des gens sont confrontés : Myong Suk a déclaré qu’elle était passée de nourrir sa famille de riz à gratter des repas de maïs seuls pour sa famille, avec voisins la suppliant quotidiennement de manger.

Elle dit que les gens « vivent en première ligne de la vie ».

« Avant COVID, les gens considéraient Kim Jong Un de manière positive, mais maintenant presque tout le monde est plein de mécontentement », a-t-elle déclaré.

Un ouvrier du bâtiment se faisant appeler Chan Ho a déclaré à la BBC que son revenu – 4 000 wons, soit l’équivalent de 0,50 $ par jour – ne suffit plus pour acheter le riz nécessaire pour nourrir sa famille, l’obligeant à dépendre des rations gouvernementales, qu’il a également cessé de recevoir.

Les prix du riz, du maïs et des assaisonnements ont tellement augmenté que personne ne peut plus se les offrir, a-t-il dit, et le pays ne produit pas assez de nourriture pour subvenir aux besoins de sa population. En plus de limiter les importations alimentaires, la fermeture des frontières a privé les travailleurs de l’accès aux engrais et aux machines nécessaires pour faire pousser les cultures.

Il a même décrit comment le fils d’un ami est devenu si mal nourri que l’armée l’a licencié.

« Au début, j’avais peur de mourir du COVID », a-t-il déclaré. « Mais ensuite j’ai commencé à m’inquiéter de mourir de faim. »

Les résidents ont tenté de compléter leurs revenus, comme dans le cas de Ji Yeon, qui vendait des fruits et légumes volés ainsi que des cigarettes que son mari recevait comme pots-de-vin de ses collègues, mais le parti a ordonné des mesures de sécurité plus strictes, conduisant à des contrôles plus approfondis. qui ont rendu impossible de déplacer quoi que ce soit.

« Nous survivons en pensant 10 jours à l’avance, puis 10 autres, en pensant que si mon mari et moi mourons de faim, au moins nous nourrirons nos enfants », a déclaré Ji Yeon, révélant qu’elle avait récemment passé deux jours sans manger.

« C’est une catastrophe », a-t-elle ajouté. « En l’absence de ravitaillement en provenance de la frontière, les gens ne savent pas comment gagner leur vie. »

« Même si des gens meurent à côté, vous ne pensez qu’à vous-même. C’est sans cœur », a-t-elle déclaré.