La fermeture de la coopérative de Surrey, en Colombie-Britannique, laisse les résidents désespérés pour un logement abordable

Les résidents d’une coopérative d’habitation de 40 ans à Surrey, en Colombie-Britannique, font face à la tâche difficile de trouver une nouvelle maison.

Les familles de 58 unités de la coopérative d’habitation Totem sont dans l’incertitude après l’expiration du bail de la coopérative en décembre 2022.

Alors que les propriétaires précédents ont accordé aux résidents une prolongation de six mois, le terrain a finalement été vendu à de nouveaux propriétaires en mars, avec la propriété.

Le nouveau propriétaire, une société à numéro qui remonte à Munish Katyal de Surrey, au sud-est de Vancouver, exige maintenant que les résidents paient un loyer à la valeur marchande de leurs logements – ou déménagent avant le 1er juillet.

Selon les avis envoyés aux résidents et à leurs avocats, Katyal – qui est copropriétaire du journal local, Indo-Canadian Voice – n’est pas intéressé à relouer la propriété à la coopérative et envisage plutôt de la transformer en logement locatif.

Judy Patka, 79 ans, vit au Totem depuis 15 ans. Elle dit qu’avec ses revenus actuels, la nouvelle hausse de loyer ne laisse pas beaucoup d’argent pour vivre. (Belle Puri/CBC)

« Je suis dans le pétrin et je ne gagne que 2 100 $ par mois. Comment vais-je payer 1 600 $ plus mon assurance ? » a déclaré Judy Patka, 79 ans, qui vit à Totem depuis 15 ans. Elle verse actuellement 600 $ par mois à la coopérative pour son appartement d’une chambre.

« Je ne sais pas ce qu’on peut faire… Il y a une telle pénurie de logements et c’est tellement cher. Nous sommes vraiment coincés. »

Marilyn Mactavish, 82 ans, dit « c’est dommage qu’on va perdre [the co-operative] parce que [a new owner] veut s’en emparer. Je ne comprends pas pourquoi le gouvernement de la Colombie-Britannique n’est pas intervenu. »

Mactavish et son mari, résidents de Totem depuis 39 ans, utilisent leur pension et certains revenus à temps partiel pour joindre les deux bouts et paient actuellement 935 $ pour un trois chambres. Maintenant, on leur demande de payer 2 750 $ de loyer.

« Je suis une retraitée », a-t-elle déclaré, « et il n’y a aucun moyen que nous puissions payer ce genre d’argent. »

Marilyn Mactavish et son mari vivent sur la propriété depuis près de 39 ans et ont du mal à trouver une autre option de logement abordable. (Belle Puri/CBC)

« Le temps s’est en quelque sorte écoulé »

L’habitation coopérative est une association légale formée par des membres-résidents qui vivent et entretiennent ensemble une propriété.

Tant que la terre est louée à des coopératives, ces coopératives sont considérées comme les propriétaires de la propriété sur cette terre. Les membres-résidents paient des frais mensuels, qui vont aux versements hypothécaires, aux réparations et à d’autres coûts communautaires. En 2017, les résidents de Totem ont remboursé leur hypothèque pour leurs logements.

L’expert en droit de la propriété, Ron Usher, affirme que les programmes fédéraux de logement ont aidé à bâtir des milliers de coopératives à travers le Canada dans les années 1970 et 1980.

Il dit que de nombreuses coopératives ont été fondées sur des terres louées par des gouvernements municipaux ou des propriétaires privés – ce qui n’était peut-être pas un problème à l’époque, mais commence à susciter des inquiétudes maintenant que les baux se terminent.

« À l’époque, les gens ne pensaient pas que nous devrions donner à ces coopératives la propriété du terrain ou que la propriété soit détenue par … une sorte d’agence gouvernementale », a-t-il déclaré.

Usher dit que le bail de Totem de 1982 incluait le droit de premier refus, ce qui permettait à la coopérative de faire une offre sur le terrain si les propriétaires vendaient.

Lorsque ce bail a expiré après 40 ans, la coopérative a renégocié une prolongation de six mois, mais n’a finalement pas pu conclure d’entente sur le terrain avant qu’il ne soit vendu à un autre propriétaire.

« Le temps s’est en quelque sorte écoulé et les voici », a déclaré Usher. « Ils sont essentiellement presque des squatters maintenant sur un terrain appartenant à quelqu’un d’autre. »

REGARDER | Les habitants de Totem disent qu’ils n’ont nulle part où aller : Les résidents de Surrey, en Colombie-Britannique, s’élèvent contre l’augmentation spectaculaire des loyers Marilyn Mactavish, Barb Shepherd et Helga Macdonald disent qu’elles ne peuvent plus se permettre de vivre à la Totem Housing Co-operative après l’expiration du bail de la propriété de la coopérative et que son nouveau propriétaire a augmenté le loyer à environ le triple du prix.

Thom Armstrong, PDG de la Co-operative Housing Federation of BC (CHF BC), dit que c’est une « situation troublante » de voir la fin d’une coopérative, ajoutant que les anciens propriétaires ont offert à Totem l’opportunité d’acheter le terrain.

« Ils n’ont pas profité de cette opportunité … Je suppose qu’un certain nombre de membres de la coopérative aujourd’hui souhaitent avoir saisi cette opportunité [offer], » il a dit.

Patka dit que les résidents ont toujours été intéressés à acheter le terrain, évalué à 15,5 millions de dollars en mars, mais n’ont jamais réussi à faire une offre compétitive.

« Rien de tout cela n’a abouti … nous n’avons pas réussi à faire une proposition que nous pouvions nous permettre. »

Armstrong dit que les résidents ont la possibilité de contacter la CHF BC pour obtenir de l’aide.

«Il pourrait y avoir une opportunité pour d’autres coopératives ou coopératives en développement d’ouvrir leurs portes pour accueillir ces membres à des tarifs beaucoup plus abordables que 2 700 $ par mois», a-t-il déclaré, ajoutant que la fédération avait aidé deux coopératives de Burnaby dans un situation similaire en 2022, et a pu leur acheter de nouvelles propriétés avec des contributions de la ville de Burnaby.

Thom Armstrong, directeur général de la Co-operative Housing Federation of BC, a qualifié la situation de Totem Co-Operative de « troublante ». (Maggie MacPherson/CBC)

« Nous possédons ces propriétés et pouvons les rendre abordables en permanence au fil du temps », a-t-il déclaré.

« Nous n’avons pas eu cette opportunité [with Totem] parce que la propriété a été vendue à un autre intérêt privé. »

Coopérative non assujettie à la Loi sur la location à usage d’habitation : ministère

Dans un communiqué, le ministère du Logement a déclaré que le logement coopératif ne relève pas de la loi sur la location résidentielle et que, par conséquent, les prix des loyers peuvent être augmentés au-delà de la limite annuelle de 2%.

« Il s’agit d’un événement très rare en Colombie-Britannique, car la grande majorité des coopératives qui existent sur des terres privées louées appartiennent à un gouvernement municipal ou régional », a déclaré le ministère.

Barb Shepherd, un résident de Totem depuis huit ans, dit que la coopérative a tenté de négocier avec le nouveau propriétaire, mais qu’il n’était pas intéressé à les laisser rester à leur loyer actuel.

« Nous travaillons comme des chiens. Nous entretenons tout l’endroit, nous faisons toute la plomberie, l’électricité, tout cela et c’est pour réduire nos coûts. Mais comment pouvez-vous passer de payer [those low fees] à 2 750 $? », a-t-elle dit, ajoutant que la recherche d’autres options de logement a été difficile.

« Certains d’entre nous sont sur des listes d’attente pour un logement abordable depuis de très nombreuses années… J’ai été [waiting] pour plusieurs coopératives pendant six ans.

Lorsqu’il a été contacté pour commenter cette histoire, Katyal a déclaré qu’il n’était pas intéressé à parler avec CBC News.